Άγρια συμπλοκή νεαρών στο Τραχώνι με τρείς τραυματίες - Ερευνάται ρατσιστικό κίνητρο

Συναγερμός στις Βρετανικές Βάσεις μετά το σοβαρό επεισόδιο τα ξημερώματα της Μεγάλης Πέμπτης - Δύο συλλήψεις και πλήρης διερεύνηση από τις Αρχές.

Άγρια συμπλοκή μεταξύ ομάδας νεαρών προσώπων σημειώθηκε τα ξημερώματα της Μεγάλης Πέμπτης, στην περιοχή Τραχωνίου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών προσώπων και τη σύλληψη δυο υπόπτων.

Σύμφωνα με ενημέρωση από εκπρόσωπο των Βρετανικών Βάσεων, στην κυριότητα των οποίων εμπίπτει η περιοχή, η Αστυνομία των Βάσεων ανταποκρίθηκε «σε σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στην περιοχή Τραχωνίου κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της 9ης Απριλίου, στο οποίο ενεπλάκη ομάδα νεαρών».

Τρία άτομα τραυματίστηκαν, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί δύο συλλήψεις, προστίθεται, ενώ σημειώνεται ότι «διενεργείται πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων εξετάσεων για πιθανά αδικήματα που ενδέχεται να σχετίζονται με ρατσιστικό κίνητρο».

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

 

