Ασύλληπτη τραγωδία στη Γερμασόγεια – Εντοπίστηκε δεύτερος νεκρός στα συντρίμμια της πολυκατοικίας

Ασύλληπτη είναι η τραγωδία που λαμβάνει χώρα στη Λεμεσό ανήμερα του Μεγάλου Σαββάτου, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να εντοπίζει ακόμη ένα πρόσωπο στα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρρευσε το μεσημέρι, από τα οποία ανασύρθηκε ήδη ένας νεκρός νωρίτερα το απόγευμα.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέα Κεττή, κατόπιν έρευνας εντοπίστηκε από τις ομάδες διάσωσης ακόμα ένα άτομο στα συντρίμμια του κτηρίου.

«Κατόπιν σχεδιασμού προσέγγισης ξεκινά η διαδικασία ανάσυρσης του. Σημειώνεται ότι θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για ανάσυρση του, με δεδομένο τον χώρο όπου εντοπίστηκε».

Ο κ. Κεττής δεν διευκρινίζει κατά πόσο το πρόσωπο αυτό έχει ζωτικές ενδείξεις, ωστόσο δημοσιογραφικές πληροφορίες από το σημείο αναφέρουν πως πρόκειται για δεύτερο νεκρό.