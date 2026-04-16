Δρουσιώτης: Εύχεται ανάρρωση στον Μυλωνάκη - Τι λέει για την επικοινωνία με τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ για την υπόθεση «Σάντη»

Ο Μακάριος Δρουσιώτης δέχθηκε τηλεφώνημα από τον Γιώργο Μυλωνάκη στις 31 Μαρτίου

Με ανάρτησή του, ο Μακάριος Δρουσιώτης τοποθετείται για την περιπέτεια υγείας του Έλληνα υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, εκφράζοντας τη συμπάθειά του και ευχόμενος ταχεία ανάρρωση, ενώ ταυτόχρονα δίνει τη δική του εκδοχή για την επικοινωνία που είχαν, στο πλαίσιο των ισχυρισμών του γύρω από την υπόθεση «Σάντη» και την «Αδελφότητα των Ροδοσταύρων».

Αυτούσια η ανάρτηση του Μακάριου Δρουσιώτη

«Εκφράζω τη συμπάθεια μου για την περιπέτεια στην υγεία του κ. Μυλωνάκη και του εύχομαι ταχεία ανάρρωση.
Είμαι υπόλογος για τις δικές μου δημοσιεύσεις στην Κύπρο.

Διευκρινίζω ότι στις 31 Μαρτίου επικοινώνησε μαζί μου τηλεφωνικά ο κ. Μυλωνάκης, αναφέρθηκε στο δημοσίευμα μου, και μου είπε πως πρέπει να επρόκειτο για συνωνυμία.

Του απάντησα ότι θα ελέγξω τα μηνύματα που τον αφορούσαν και θα επανερχόμουν.

Ακολούθως, του έστειλα με SMS δύο φωτογραφίες μηνυμάτων. Στο ένα αναφέρεται το όνομα του και φαίνεται η φωτογραφία του. Και στα δύο μηνύματα υπάρχει τηλεφωνικός αριθμός. Είναι ο ίδιος με τον αριθμό από τον οποίο με κάλεσε ο κ. Μυλωνάκης.

Δεν υπήρξε καμιά συνέχεια στην επικοινωνία μας.»

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

