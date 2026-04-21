Έκρυβε στο σπίτι της φορολογικούς φακέλους πολιτών και πρώην αξιωματούχου - Υπό διερεύνηση ανώτερη υπάλληλος του Τμ. Φορολογίας

Ανώτερη υπάλληλος του Τμήματος Φορολογίας είχε στην κατοχή της απόρρητα φορολογικά δεδομένα πολιτών, καθώς και τουλάχιστον ενός πρώην υψηλόβαθμου κρατικού αξιωματούχου. Το γεγονός αυτό σήμανε συναγερμό στο Τμήμα Φορολογίας και, σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», ο έφορος Φορολογίας, Σωτήρης Μαρκίδης, αποτάθηκε αμέσως στον γενικό εισαγγελέα, Γιώργο Σαββίδη, ζητώντας την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης. Μέσα από την έρευνα θα διαπιστωθούν και οι προθέσεις της συγκεκριμένης υπαλλήλου, δηλαδή με ποιον τρόπο σκόπευε να αξιοποιήσει τα εν λόγω φορολογικά δεδομένα, τα οποία καλύπτονται από καθεστώς αυστηρής εμπιστευτικότητας.

Η εν λόγω υπάλληλος φέρεται να χρησιμοποίησε στοιχεία από φορολογικούς φακέλους, τους οποίους αφαίρεσε παράνομα από τον χώρο εργασίας της, στην προσπάθειά της να αποδείξει την ύπαρξη διαφθοράς στο Τμήμα Φορολογίας. Μέσα από την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης αναμένεται να διαφανεί κατά πόσο στις προθέσεις της περιλαμβανόταν και το ενδεχόμενο εκβιασμού ή δημοσιοποίησης των στοιχείων, με στόχο είτε τον διασυρμό του Τμήματος Φορολογίας, είτε του συγκεκριμένου πρώην υψηλόβαθμου αξιωματούχου και της οικογένειάς του.

Οι καταγγελίες

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», η ανώτερη υπάλληλος του Τμήματος Φορολογίας αποκάλυψε, ότι είχε στην κατοχή της τους συγκεκριμένους φορολογικούς φακέλους στους τρεις λειτουργούς επιθεώρησης που διόρισε η Αρχή κατά της Διαφθοράς, προκειμένου να διερευνήσουν τις καταγγελίες της για ενδεχόμενες πράξεις διαφθοράς και/ή κατάχρησης εξουσίας, εκδικητική συμπεριφορά, στοχοποίηση και αντίποινα. Οι καταγγελίες της στρέφονταν εναντίον του Τμήματος Φορολογίας, αξιωματούχων του, καθώς και των διαχρονικών προϊσταμένων της, και αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Ισχυρισμοί για απώλεια φορολογικών εσόδων λόγω συγκεκριμένης εφαρμογής νομοθεσιών και εσωτερικών διαδικασιών, που ακολουθούσαν οι καταγγελλόμενοι.

Ισχυρισμοί για μη διερεύνηση καταγγελιών της από το 2014 για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας και μη λήψη μέτρων δια τον σκοπό αποκατάστασης της νομιμότητας.

Ισχυρισμοί για αντίποινα, άδικη και/ή εκδικητική μεταχείριση, μετακίνηση και παραγκωνισμό της από την εργασία της, τα οποία, κατά τους ισχυρισμούς της, συνδέονται με την υποβολή των πιο πάνω καταγγελιών της.

Απορρίφθηκαν όλες

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τους σχετικούς Κανονισμούς, προχώρησε σε προκαταρκτική εξέταση της καταγγελίας και, αφού αξιολόγησε όλα τα δεδομένα, αποφάσισε τη διεξαγωγή πλήρους έρευνας για τις πιο πάνω καταγγελίες. Προς αυτή την κατεύθυνση, διόρισε ως λειτουργούς επιθεώρησης τους τρεις δικηγόρους: τη δρ. Μαρία Στυλιανίδου, ειδική σε ζητήματα που άπτονται των Πληροφοριοδοτών (Whistleblowers), καθώς και τους κ. Ροβέρτο Βραχίμη και κ. Χρύσανθο Λαζάρου, οι οποίοι ειδικεύονται στον χειρισμό ποινικών υποθέσεων.

Τα ευρήματα της έρευνας ανακοινώθηκαν από την Αρχή κατά της Διαφθοράς στις 4 Φεβρουαρίου 2026 και συνοψίζονται στα ακόλουθα:

1 Όσον αφορά στην αξιολόγηση των ισχυρισμών που περιλαμβάνονται στις καταγγελίες σχετικά με τη συμπεριφορά λειτουργών ή ανώτερων στελεχών του Τμήματος Φορολογίας (συμπεριλαμβανομένου του εφόρου Φορολογίας) και άλλων πιθανών εμπλεκόμενων προσώπων απέναντι στην καταγγέλλουσα, από την προσκομισθείσα μαρτυρία δεν προκύπτει κατάχρηση εξουσίας.

2 Δεν διαπιστώθηκαν αλλότριοι σκοποί, παραβίαση ιεραρχίας ή πρόθεση εκφοβισμού ή αντιποίνων. Η μετακίνηση της καταγγέλλουσας από την εργασία της δεν συνιστούσε εκδικητική ενέργεια, αλλά αξιολογήθηκε ως εντός αρμοδιοτήτων και πλήρως αιτιολογημένη. Παρά τους ισχυρισμούς της περί παραγκωνισμού και μη ανάθεσης καθηκόντων, διαπιστώνεται, ότι στην καταγγέλλουσα είχαν ανατεθεί καθήκοντα, τα οποία όμως δεν ολοκληρώνονταν ικανοποιητικά λόγω απουσιών και περιορισμένης συνεργασίας.

3 Δεν στοιχειοθετήθηκαν στη βάση της προσκομισθείσας μαρτυρίας οποιεσδήποτε πράξεις διαφθοράς, κατάχρησης εξουσίας, εκφοβισμού ή αντίποινων.

Μάλιστα, στην ανακοίνωση της η Αρχή κατά της Διαφθοράς σχολιάζει και την αξιοπιστία της καταγγέλλουσας: «Βάσει της αξιολόγησης των κατατεθειμένων εγγράφων και μαρτυριών, καθώς και των ακροάσεων που πραγματοποιήθηκαν, η μαρτυρία της καταγγέλλουσας συνεκτιμήθηκε με εκείνη των υπολοίπων κληθέντων προσώπων για την αποτύπωση των γεγονότων και την τεκμηρίωση της έρευνας. Ωστόσο, προτιμήθηκε η μαρτυρία των υπολοίπων προσώπων, καθώς η μαρτυρία της καταγγέλλουσας παρουσίαζε ασάφειες και αδυναμίες, που περιόρισαν τη δυνατότητα των λειτουργών επιθεώρησης να στηριχθούν στην εκδοχή της».

Η ενημέρωση

Καθηκόντως, η Αρχή κατά της Διαφθοράς ενημέρωσε το Τμήμα Φορολογίας, ότι κατά τη διάρκεια της έρευνας, ενώπιον των τριών λειτουργών επιθεώρησης κατατέθηκαν φορολογικοί φάκελοι πολιτών, τους οποίους η καταγγέλλουσα κατείχε παράνομα. Παρά το γεγονός αυτό, οι συγκεκριμένοι φάκελοι λήφθηκαν υπόψη στο πλαίσιο της διερεύνησης των καταγγελιών της.

Η διαθεσιμότητα

Για σκοπούς πληρότητας και διαφάνειας σημειώνεται, ότι εναντίον της καταγγέλλουσας έχει διαταχθεί η διενέργεια πειθαρχικής έρευνας για άλλη υπόθεση, η οποία αναστάληκε, μέχρις ότου η Αρχή ολοκληρώσει τη δική της έρευνα και εκδώσει το πόρισμα της. Επιπλέον, η καταγγέλλουσα τέθηκε σε διαθεσιμότητα με την απόφαση της Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, ημερομηνίας 2/9/2022. Κατ’ ισχυρισμόν της καταγγέλλουσας, η διαθεσιμότητα συνιστούσε αντίποινα λόγω των καταγγελιών, που είχε υποβάλει και για το λόγο αυτό ζητούσε προστασία βάσει των διατάξεων του Νόμου που διέπει την προστασία των Πληροφοριοδοτών (Whistleblowing).

Η ποινική διερεύνηση

Η υπόθεση αφορά σοβαρές κατηγορίες, που σχετίζονται με την παράνομη κατοχή και διαχείριση απόρρητων κρατικών εγγράφων, παρόμοια με εκείνη των Κεντρικών Φυλακών για την οποία δικάζονται σήμερα ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας οκτώ πρόσωπα. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν συνωμοσία προς διάπραξη κακουργημάτων και πλημμελημάτων, κατάχρηση εξουσίας, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, κλοπή από δημόσιους λειτουργούς και παράνομη κατοχή περιουσίας.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις 10 Απριλίου 2025 όταν η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης άλλης υπόθεσης, πραγματοποίησε έρευνα στην κατοικία αρχιδεσμοφύλακα, κατόπιν δικαστικού εντάλματος. Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν σε κλειδωμένα δωμάτια στοίβες εγγράφων, τα οποία και κατασχέθηκαν. Ανάμεσα στα κατασχεθέντα περιλαμβάνονταν αρχιτεκτονικά, τοπογραφικά και χωροταξικά σχέδια των Φυλακών, φάκελοι καταδίκων, έγγραφα πειθαρχικών ερευνών, εσωτερική αλληλογραφία, καθώς και έγγραφα της Αστυνομίας και άλλων κρατικών υπηρεσιών. Σημαντικός αριθμός εγγράφων έφερε τη διαβάθμιση «Απόρρητο» και «Εμπιστευτικό».