«Είμαι αθώος, πρόκειται για σκευωρία» - Στον ανακριτή ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ για το σκάνδαλο των €6,5 εκατ.

Λίγο μετά τις 10 το πρωί, ο Φίλιππος Καμπούρης αναχώρησε από τη ΓΑΔΑ μαζί με ακόμη επτά συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων και η σύζυγός του, με προορισμό τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Κατά την έξοδό του, φορώντας χειροπέδες και συνοδευόμενος από αστυνομικούς, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είναι «αθώος» και έκανε λόγο για «σκευωρία» σε βάρος του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που επικαλείται το Star, στο επίκεντρο βρίσκεται δίκτυο το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούσε συνολικά 25 εταιρείες, με τις Αρχές να αποδίδουν στον ίδιο και τη σύζυγό του ηγετικό ρόλο. Η ζημιά σε βάρος του Δημοσίου και του e-ΕΦΚΑ υπολογίζεται σε περίπου 6,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για την υπόθεση έχουν συλληφθεί συνολικά 11 άτομα.

Η έρευνα αφορά δραστηριότητα που φέρεται να ξεκίνησε τουλάχιστον από το 2021. Κατά τις Αρχές, οι εμπλεκόμενοι είχαν ιδρύσει επιχειρήσεις ένδυσης, υπόδησης, εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης στο όνομα τρίτων προσώπων. Οι εταιρείες φέρεται να συσσώρευαν χρέη από ασφαλιστικές εισφορές και φόρους και, όταν οι οφειλές αυξάνονταν, σταματούσαν τη λειτουργία τους ή εξαφανίζονταν, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται νέες επιχειρήσεις με διαφορετικά στοιχεία.

Στη δικογραφία γίνεται λόγος για πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές χωρίς να ασκούν τον πραγματικό έλεγχο των εταιρειών, ενώ παράλληλα εξετάζεται η έκδοση εικονικών τιμολογίων για διαφημίσεις, εκδηλώσεις και άλλες υπηρεσίες προς το ΛΑΟΣ, τα οποία, σύμφωνα με τις Αρχές, δεν αντιστοιχούσαν σε πραγματικές συναλλαγές.

Παράλληλα, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που μετέδωσε το Star, περισσότεροι από δέκα γνωστοί τραγουδιστές του λαϊκού και παραδοσιακού τραγουδιού αναμένεται να κληθούν από την Οικονομική Αστυνομία για να καταθέσουν ως μάρτυρες. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συλληφθείς φέρεται να δήλωνε τους καλλιτέχνες ως ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ χωρίς να καταβάλλονται οι αντίστοιχες εισφορές, τις οποίες φέρεται να παρακρατούσε.

Η έρευνα ενισχύθηκε μετά από καταγγελία εργαζομένης σε μέσο ενημέρωσης που συνδέεται με τον Φίλιππο Καμπούρη. Όπως αναφέρεται, η γυναίκα αμειβόταν με 600 ευρώ, ενώ στις φορολογικές της δηλώσεις εμφανιζόταν να λαμβάνει εισόδημα 19.500 ευρώ.

Κατά τις έρευνες της Οικονομικής Αστυνομίας σε διάφορες περιοχές της Αττικής κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικές συσκευές και άλλα αντικείμενα, τα οποία εξετάζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Σε βάρος των εμπλεκομένων εξετάζονται αδικήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή και μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Από την πλευρά του, ο Φίλιππος Καμπούρης απορρίπτει τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι πρόκειται για σκευωρία εις βάρος του.

Πηγή: star.gr