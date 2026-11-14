Κέιτ Μίντλετον: Το χόμπι της που ο Ουίλιαμ θεωρούσε «τρέλα» και τώρα φαίνεται να υιοθετεί

Πρόκειται για την κολύμβηση σε κρύα νερά, μια δραστηριότητα που η πριγκίπισσα της Ουαλίας απολαμβάνει ιδιαίτερα, ακόμη και όταν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές.

Σε παλαιότερη συμμετοχή τους στο podcast «The Good, the Bad and the Rugby», η Κέιτ είχε αποκαλύψει πόσο αγαπά το κρύο νερό, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Όσο πιο κρύο, τόσο το καλύτερο». Μάλιστα, είχε αναφέρει ότι ο Ουίλιαμ συχνά της λέει: «Κάθριν, είσαι τρελή», ειδικά όταν επιλέγει να κολυμπήσει μέσα στο σκοτάδι και τη βροχή.

Φαίνεται, ωστόσο, πως ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου έχει αρχίσει να συμμερίζεται περισσότερο τον ενθουσιασμό της.

Σε ειδική έκδοση του περιοδικού «Country Life», ο Ουίλιαμ συμπεριέλαβε το μαγιό ανάμεσα στα αγαπημένα του αντικείμενα, αποκαλύπτοντας ότι συχνά σκέφτεται να βουτήξει σε ποτάμια όταν βρίσκεται στην εξοχή.

Όπως εξήγησε, ο ήχος του τρεχούμενου νερού είναι κάτι στο οποίο δυσκολεύεται να αντισταθεί. Μάλιστα, όταν κατά τη διάρκεια ενός περιπάτου συναντά ένα όμορφο σημείο σε ποτάμι, μπαίνει στον πειρασμό να κάνει μια σύντομη βουτιά στα κρύα νερά. Για τον λόγο αυτό, φροντίζει πλέον να είναι προετοιμασμένος.

Ο πρίγκιπας εξέφρασε επίσης την επιθυμία του να υπάρχουν περισσότερα ποτάμια με καθαρά νερά, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να απολαμβάνουν με ασφάλεια το κολύμπι στη φύση.

Η εξοικείωσή του με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα είχε φανεί και τον Νοέμβριο του 2025, όταν, κατά την επίσκεψή του στο Κόλγουιν Μπέι της Ουαλίας, συναντήθηκε με μέλη της ομάδας Colwyn Bay Blue Tits, που ασχολείται με την κολύμβηση σε κρύα νερά. Τότε είχε παραδεχτεί ότι άρχισε να εκτιμά περισσότερο αυτή την εμπειρία, αναγνωρίζοντας, πάντως, ότι η βουτιά σε παγωμένο νερό δεν είναι πάντα και η πιο κομψή διαδικασία.

Πηγή: LiFO, με πληροφορίες από People