Η 17η Νοεμβρίου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επετείους της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, καθώς σηματοδοτεί την κορύφωση της φοιτητικής εξέγερσης κατά της στρατιωτικής δικτατορίας, με κεντρικό σύνθημα «Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία».

Οι τριήμερες εκδηλώσεις μνήμης στην Ελλάδα άρχισαν την Κυριακή (15/11), με πολίτες, φοιτητές και εκπροσώπους φορέων να προσέρχονται στο ιστορικό συγκρότημα του Πολυτεχνείου, στην οδό Πατησίων, καταθέτοντας λουλούδια και στεφάνια.

Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις στην Αθήνα

Σύμφωνα με το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, οι πύλες του Πολυτεχνείου θα ανοίξουν σήμερα στις 09:00 και θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 13:00, οπότε και θα ολοκληρωθεί η πρόσβαση του κοινού στον ιστορικό χώρο.

Οι επισκέπτες μπορούν να εισέρχονται από την κεντρική πύλη της Πατησίων, καθώς και από τις οδούς Στουρνάρη και Τοσίτσα. Τα κτήρια του συγκροτήματος παραμένουν κλειστά, με τις επετειακές δραστηριότητες να πραγματοποιούνται στους εξωτερικούς χώρους.

Η κορύφωση των εκδηλώσεων αναμένεται το απόγευμα, με την καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία. Οι συγκεντρώσεις φοιτητικών συλλόγων, εργατικών σωματείων και άλλων οργανώσεων έχουν προγραμματιστεί από τις 15:00 στο κέντρο της Αθήνας.

Περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί – Κλείνουν σταθμοί του μετρό

Ιδιαίτερα αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας στην ελληνική πρωτεύουσα, με περισσότερους από 5.000 αστυνομικούς να συμμετέχουν στον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην περιοχή του Πολυτεχνείου και σε κεντρικά σημεία της Αθήνας έχουν αναπτυχθεί αστυνομικές δυνάμεις, ενώ προβλέπεται επιτήρηση και από αέρος, με τη χρήση drones και ελικοπτέρων.

Παράλληλα, έχουν τεθεί σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες θα κορυφωθούν κατά τη διάρκεια των απογευματινών συγκεντρώσεων.

Με εντολή της Αστυνομίας, από τις 14:00 θα κλείσουν οι σταθμοί του μετρό «Σύνταγμα», «Ευαγγελισμός» και «Πανεπιστήμιο».

Εκδηλώσεις και πορείες στη Θεσσαλονίκη

Εκδηλώσεις μνήμης πραγματοποιούνται και στη Θεσσαλονίκη, με επίκεντρο την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

Φοιτητικοί σύλλογοι και άλλοι φορείς έχουν προγραμματίσει συγκεντρώσεις και πορείες από τις 17:00, ενώ από τις 16:00 αναμένεται να εφαρμοστούν εκτεταμένοι περιορισμοί στην κυκλοφορία οχημάτων στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιλαμβάνουν διακοπές κυκλοφορίας σε κεντρικές οδούς, απαγορεύσεις στάθμευσης και προσωρινή αναστολή λειτουργίας έξι σταθμών του μετρό.

Η εξέγερση που σημάδεψε την ελληνική ιστορία

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου ξεκίνησε στις 14 Νοεμβρίου 1973, όταν φοιτητές προχώρησαν σε κατάληψη του ιδρύματος, αντιδρώντας στο δικτατορικό καθεστώς που είχε επιβληθεί στην Ελλάδα από τις 21 Απριλίου 1967.

Η κινητοποίηση απέκτησε γρήγορα μαζικό χαρακτήρα, με χιλιάδες πολίτες να συγκεντρώνονται στους γύρω δρόμους και να εκφράζουν την αντίθεσή τους στη χούντα.

Στο εσωτερικό του Πολυτεχνείου δημιουργήθηκε αυτοσχέδιος ραδιοφωνικός σταθμός, μέσω του οποίου οι φοιτητές απηύθυναν εκκλήσεις στον ελληνικό λαό να στηρίξει τον αγώνα τους.

Το ιστορικό «Εδώ Πολυτεχνείο» και το σύνθημα «Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία» έγιναν σύμβολα της αντιδικτατορικής αντίστασης.

Η εξέγερση κορυφώθηκε τα ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου, όταν στρατιωτικό άρμα μάχης έριξε την κεντρική πύλη του Πολυτεχνείου και ακολούθησε η επέμβαση των δυνάμεων ασφαλείας.

Η βίαιη καταστολή συνοδεύτηκε από θανάτους και τραυματισμούς πολιτών, με την ιστορική έρευνα να έχει τεκμηριώσει τουλάχιστον 24 νεκρούς από τα γεγονότα.

Παρότι η εξέγερση δεν οδήγησε στην άμεση ανατροπή της δικτατορίας, αποτέλεσε καθοριστική στιγμή της αντίστασης απέναντι στο καθεστώς.

Η χούντα κατέρρευσε οριστικά τον Ιούλιο του 1974, μετά το πραξικόπημα κατά του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στην Κύπρο και την τουρκική εισβολή.

Πενήντα τρία χρόνια αργότερα, η εξέγερση του Πολυτεχνείου παραμένει σύμβολο του αγώνα για δημοκρατία, ελευθερία και κοινωνικά δικαιώματα.