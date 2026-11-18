Η ένταση ξέσπασε στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν αστυνομικές δυνάμεις των ΜΑΤ επιχείρησαν να ανακόψουν την πορεία ομάδας διαδηλωτών και να τους περικυκλώσουν. Ακολούθησαν συγκρούσεις, με τους αστυνομικούς να κάνουν χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης, ενώ διαδηλωτές πέταξαν αντικείμενα προς τις αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με το MEGA, μία γυναίκα τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επέμβασης και δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από διασώστες που βρίσκονταν στην περιοχή.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει αστυνομικούς των ΜΑΤ να κινούνται εναντίον διαδηλωτών. Σε χαρακτηριστικό στιγμιότυπο διακρίνεται αστυνομικός να χτυπά γυναίκα στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

Μετά τα επεισόδια ακολούθησε καταδίωξη διαδηλωτών σε παρακείμενους δρόμους από αστυνομικούς της ομάδας «ΔΡΑΣΗ».

Μαζική συμμετοχή στην πορεία μνήμης

Νωρίτερα, χιλιάδες πολίτες είχαν συμμετάσχει στην καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία, τιμώντας την εξέγερση των φοιτητών ενάντια στη δικτατορία τον Νοέμβριο του 1973. Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, στην κινητοποίηση συμμετείχαν περίπου 25.000 άνθρωποι.

Στην πορεία έλαβαν μέρος φοιτητικοί σύλλογοι, εργατικά σωματεία, πολιτικά κόμματα, οργανώσεις της Αριστεράς και συλλογικότητες. Στην κεφαλή βρέθηκαν αντιστασιακοί της περιόδου 1967-1974, ενώ ξεχωριστή πορεία πραγματοποίησε το ΚΚΕ.

Κεντρικά συνθήματα των διαδηλωτών αναφέρονταν στη δημοκρατία, την αντίσταση στον φασισμό και τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης της εξέγερσης.

Σύμφωνα με τον απολογισμό της ΕΛ.ΑΣ., πραγματοποιήθηκαν 23 προσαγωγές και τέσσερις συλλήψεις, ενώ αναφέρθηκαν και τραυματισμοί αστυνομικών κατά τη διάρκεια επεισοδίων που προηγήθηκαν της πορείας.

Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε επίσης ότι διερευνά σε ποινικό και πειθαρχικό επίπεδο το περιστατικό αστυνομικής βίας εναντίον γυναίκας που καταγράφηκε σε βίντεο και κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο.

Μετά την ολοκλήρωση των κινητοποιήσεων, η κυκλοφορία στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας αποκαταστάθηκε σταδιακά.