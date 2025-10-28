Συγκίνησε ο πιλότος της ομάδας Ζευς στη Θεσσαλονίκη: Τιμάμε αυτούς που είπαν όχι, συνεχίζουμε να φυλάμε τους ουρανούς της πατρίδας

Συγκίνησε ο επισμηναγός Γεώργιος Σωτηρίου από την ομάδα Ζευς της Πολεμικής Αεροπορίας με το μήνυμά του με αφορμή την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Αφού έκανε επίδειξη των ικανοτήτων του και των δυνατοτήτων του αεροσκάφους του, ο ιπτάμενος της Πολεμικής Αεροπορίας με περισσότερες από 1700 ώρες πτήσης σε αεροσκάφη F16, είπε:

«Καλημέρα Θεσσαλονίκη καλημέρα Ελλάδα. σήμερα τιμάμε εκείνους που είπαν το ΟΧΙ . Είναι ημέρα τιμής, συνεχίζουμε να φυλάμε τον ουρανό της Πατρίδας, χρόνια πολλά Ελλάδα».

Όπως είπε ο συντονιστής της πτήσης από το έδαφος «μια από τις διελεύσεις αφιερώνεται σε όλους τους άνδρες και τις γυναίκες των σωμάτων ασφαλείας που δίνουν μάχη για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας, σε όλους εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι την πατρίδα μας και στις οικογένειες των συναδέλφων που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος. Του αντριωμένου ο θάνατος, θάνατος δεν λογιέται»

Ο Γιώργος Σωτηρίου εισήχθη στη Σχολή Ικάρων το 2006 και τοποθετήθηκε το 2012 στην 115 Πτέρυγα Μάχης με αεροσκάφη F-16 Block 52+. Από το 2013 υπηρετεί στην 343 Μοίρα και έχει καταγράψει πάνω από 1.800 ώρες πτήσης, εκ των οποίων περισσότερες από 1.700 σε F-16.

