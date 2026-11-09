Χριστοδουλίδης: Στις αρχές του 2028 το πρώτο κυπριακό φυσικό αέριο στην Ευρώπη μέσω Αιγύπτου

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποδέχθηκε το απόγευμα στο Προεδρικό Μέγαρο τον Πρόεδρο της Βουλής της Αιγύπτου, Χισάμ Μπαντάου, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Κύπρο στο πλαίσιο τόσο των διμερών επαφών όσο και της τριμερούς συνεργασίας.

Καλωσορίζοντας τον Αιγύπτιο αξιωματούχο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης εξέφρασε τη χαρά του για την παρουσία της αιγυπτιακής αντιπροσωπείας στην Κύπρο, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία των δύο χωρών έχει αναβαθμιστεί σε στρατηγικό επίπεδο, ενώ καθοριστική είναι και η συμβολή της στην τριμερή συνεργασία.

«Χωρίς δεύτερη σκέψη, για εμάς η Αίγυπτος είναι η σημαντικότερη χώρα στην περιοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία στάθηκε δίπλα στην Αίγυπτο και στον Πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, ακόμη και σε περιόδους κατά τις οποίες, όπως είπε, αρκετοί στη διεθνή κοινότητα δεν αντιλαμβάνονταν τη σημασία της αιγυπτιακής προεδρίας.

Ενέργεια, άμυνα και μεταναστευτικό

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στο εύρος της συνεργασίας Λευκωσίας και Καΐρου, σημειώνοντας ότι αυτή εκτείνεται σε σημαντικούς τομείς, όπως η πολιτική, η ενέργεια και η άμυνα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον ρόλο της Κύπρου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου, όπως είπε, λειτουργεί ως πρεσβευτής των αιγυπτιακών θέσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, εξέφρασε ικανοποίηση για την πραγματοποίηση, έπειτα από πολλά χρόνια, της πρώτης Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αιγύπτου, η οποία πραγματοποιήθηκε πέρυσι.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην ενεργειακή διάσταση της συνεργασίας, αποκαλύπτοντας ότι το πρώτο κυπριακό φυσικό αέριο αναμένεται να εξαχθεί στην Ευρώπη μέσω της Αιγύπτου στις αρχές του 2028.

Παράλληλα, χαρακτήρισε την Αίγυπτο χώρα πρότυπο στη διαχείριση του μεταναστευτικού, υπογραμμίζοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία προωθεί σταθερά την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της χώρας και της συνεργασίας της με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Δεν συνεργαζόμαστε εναντίον τρίτων»

Στέλνοντας σαφές μήνυμα για τον χαρακτήρα των περιφερειακών συνεργασιών, ο Νίκος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι η συνεργασία Κύπρου και Αιγύπτου δεν στρέφεται εναντίον οποιασδήποτε άλλης χώρας.

«Συνεργαζόμαστε, δουλεύουμε μαζί, πάντα με θετική ατζέντα. Δεν συνεργαζόμαστε εναντίον τρίτων. Εμείς, στη βάση πάντα του διεθνούς δικαίου, χωρίς αποκλεισμούς, εργαζόμαστε για το καλό των χωρών μας, των λαών της περιοχής, αλλά και της συνεργασίας και της σταθερότητας», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι οι χώρες που σέβονται το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας και τις σχέσεις καλής γειτονίας μπορούν να συνεργαστούν με την Κυπριακή Δημοκρατία για την προώθηση της σταθερότητας και της ανάπτυξης στην περιοχή.

Μήνυμα Σίσι και ενίσχυση των διμερών σχέσεων

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Βουλής της Αιγύπτου μετέφερε, μέσω διερμηνέα, τους θερμούς χαιρετισμούς του Προέδρου της χώρας, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, εκφράζοντας την εκτίμηση του Καΐρου για την αναβάθμιση των σχέσεων με την Κυπριακή Δημοκρατία.

Όπως ανέφερε, οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν πλέον αποκτήσει το καθεστώς εταιρικής στρατηγικής σχέσης, ενώ εξέφρασε τη βούληση της αιγυπτιακής πλευράς για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο κοινοβουλίων.

Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στην αύξηση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ Κύπρου και Αιγύπτου κατά την τελευταία διετία, επισημαίνοντας την ανάγκη ενεργοποίησης όλων των συμφωνιών και των μνημονίων συναντίληψης που έχουν υπογραφεί μεταξύ των δύο χωρών.

Οι συμφωνίες αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, τους τομείς του τουρισμού, της εκπαίδευσης, της επιστημονικής έρευνας, των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής, της ιχθυοκαλλιέργειας και της διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

Ο Αιγύπτιος αξιωματούχος εξέφρασε επίσης την εκτίμηση της χώρας του για τη στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Μέσης Ανατολής, καθώς και στις προσπάθειες για προώθηση της περιφερειακής σταθερότητας.

Τέλος, αναφέρθηκε στην ενεργοποίηση της συμφωνίας για την πρόσληψη αιγυπτιακού εργατικού δυναμικού στην Κύπρο, ένα ζήτημα που αποτελεί επίσης μέρος της διμερούς συνεργασίας.