Πού πήγαν τα 50 δις ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης; Στο μικροσκόπιο της ΕΕ οι δημόσιες διοικήσεις

Στο μικροσκόπιο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) μπαίνουν σχεδόν 50 δις ευρώ που διατέθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης για τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων διοικήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το βασικό ερώτημα που επιχειρεί να απαντήσει η νέα ειδική έκθεση του ΕΕΣ είναι κατά πόσο τα ευρωπαϊκά κονδύλια αξιοποιήθηκαν αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση χρόνιων αδυναμιών στη λειτουργία των εθνικών δημόσιων διοικήσεων.

Η έκθεση πρόκειται να δημοσιευθεί την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026, στις 17:00, ενώ νωρίτερα την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή ενημέρωση δημοσιογράφων, με τη συμμετοχή της Ivana Maletić, μέλους του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, και εκπροσώπων της ομάδας ελέγχου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το ΕΕΣ, η Ευρωπαϊκή Ένωση διέθεσε συνολικά 49,1 δις ευρώ μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) για μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στον τομέα της δημόσιας διοίκησης. Το ποσό αντιστοιχεί στο 8,5% της συνολικής χρηματοδότησης του Μηχανισμού, η οποία ανέρχεται στα 577 δις ευρώ.

Οι χρηματοδοτήσεις αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τον ψηφιακό μετασχηματισμό των κρατικών υπηρεσιών, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τη βελτίωση των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων και την ενίσχυση του ανταγωνισμού.

Προϋπόθεση για την εξασφάλιση των ευρωπαϊκών κονδυλίων ήταν η υιοθέτηση μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που συνδέονταν με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Έλεγχος σε 15 κράτη μέλη

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο αξιολόγησε τις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις στον τομέα της δημόσιας διοίκησης σε 15 κράτη μέλη, στα οποία είχαν απευθυνθεί σχετικές συστάσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε τέσσερις χώρες, την Τσεχία, τη Γερμανία, την Ελλάδα και την Ισπανία, στις οποίες πραγματοποιήθηκε διεξοδικότερη εξέταση των παρεμβάσεων.

Παράλληλα, οι ελεγκτές εξέτασαν τον ρόλο που διαδραμάτισε το ευρωπαϊκό μέσο τεχνικής υποστήριξης στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που χρηματοδοτήθηκαν μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Τα συμπεράσματα θα επηρεάσουν τον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ

Η δημοσίευση της έκθεσης αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς το 2026 αποτελεί το τελευταίο έτος υλοποίησης του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Τα ευρήματα και οι συστάσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αναμένεται να τροφοδοτήσουν τη συζήτηση για τον σχεδιασμό του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα καλύπτει την περίοδο 2028-2034.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το κατά πόσο το μοντέλο χρηματοδότησης που συνδέει την εκταμίευση ευρωπαϊκών πόρων με την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό εργαλείο για τη βελτίωση της λειτουργίας των δημόσιων διοικήσεων.

Τα τελικά συμπεράσματα του ελέγχου δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί και θα παρουσιαστούν με την επίσημη έκδοση της έκθεσης στις 20 Οκτωβρίου.