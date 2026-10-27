Εκλογές στο Ισραήλ: Απόπειρα μαχαιρώματος κατά του Γιαΐρ Γκολάν καταγγέλλει το Δημοκρατικό Κόμμα

Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Yedioth Ahronoth, μέσω της ιστοσελίδας Ynet, το περιστατικό σημειώθηκε στο πάρκο HaMesila, όπου ο Γκολάν πραγματοποιούσε περιοδεία για την κινητοποίηση των ψηφοφόρων.

Η καταγγελία για απόπειρα επίθεσης

Όπως ανακοίνωσε το κόμμα των Δημοκρατικών, ένας άγνωστος άνδρας, ο οποίος φορούσε μπουφάν, πλησίασε τον Γκολάν με τρόπο που χαρακτηρίστηκε απειλητικός.

Οι άνδρες της προσωπικής του ασφάλειας παρενέβησαν και, σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά την προσέγγιση του υπόπτου ένα μεγάλο μαχαίρι έπεσε από τα ρούχα του στο έδαφος.

Οι φρουροί τον ακινητοποίησαν και ειδοποίησαν την αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψή του.

Ωστόσο, σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας δεν απείλησε σε κανένα στάδιο τον Γκολάν. Οι αστυνομικές αρχές διευκρίνισαν ότι η ενδυμασία του προκάλεσε υποψίες και ότι, κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε πως κατείχε μαχαίρι. Η υπόθεση διερευνάται ως κατοχή μαχαιριού, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί πρόθεση επίθεσης.

Ο Γκολάν κατηγορεί τον Νετανιάχου για υποκίνηση μίσους

Σε δήλωσή του μετά το περιστατικό, ο Γιαΐρ Γκολάν συνέδεσε την υπόθεση με το πολιτικό κλίμα στο Ισραήλ, εξαπολύοντας επίθεση κατά του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Η υποκίνηση μίσους και η βία δεν θα μας πτοήσουν», ανέφερε, αποδίδοντας το περιστατικό σε αυτό που χαρακτήρισε μηχανισμό υποκίνησης που λειτουργεί ο Νετανιάχου και οι συνεργάτες του.

Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι η ψήφος τους είναι καθοριστική για την ασφάλεια και τη δημοκρατία στη χώρα.

Οι κατηγορίες του Γκολάν εναντίον του Νετανιάχου αποτελούν πολιτικούς ισχυρισμούς και δεν έχει παρουσιαστεί τεκμηρίωση που να συνδέει τον ύποπτο με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Είχε ενισχυθεί η προστασία του

Το περιστατικό σημειώθηκε μόλις μία ημέρα αφότου η ισραηλινή υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας Σιν Μπετ ανέλαβε την ευθύνη για την προστασία του Γκολάν.

Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών, πρώην υποδιοικητής των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, είχε προηγουμένως προσφύγει στη Δικαιοσύνη ζητώντας ενισχυμένη κρατική προστασία, επικαλούμενος απειλές εναντίον του.

Σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα, η αστυνομία είχε αξιολογήσει το επίπεδο απειλής εναντίον του στην τέταρτη βαθμίδα μιας εξαβάθμιας κλίμακας.

Το περιστατικό καταγράφεται σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη εκλογική ημέρα στο Ισραήλ, με έντονη πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης Νετανιάχου και της αντιπολίτευσης.