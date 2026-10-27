Τρία πετρελαιοφόρα που μεταφέρουν ρωσικό ντίζελ κατευθύνονται προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε η Μόσχα, έπειτα από μια συμφωνία που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Ουκρανία και στην Ευρώπη.
Στο δρόμο για τις ΗΠΑ τα ρωσικά πετρελαιοφόρα: Αντιδρούν Κίεβο και Βρυξέλλες
Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι τρία δεξαμενόπλοια μεταφέρουν ήδη ρωσικό ντίζελ προς τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της συμφωνίας για χαλάρωση των κυρώσεων, προκαλώντας αντιδράσεις από την Ουκρανία και ευρωπαϊκές χώρες.
"Αυτή τη στιγμή, τρία πετρελαιοφόρα" που μεταφέρουν ρωσικό καύσιμο κατευθύνονται προς τις ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Αλεξάντερ Νόβακ. Ένα τέταρτο πλοίο αναμένεται να αναχωρήσει αύριο Τετάρτη, πρόσθεσε.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε αυτό τον μήνα συμφωνία με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν με σκοπό τη χαλάρωση των κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας με αντάλλαγμα τη διοχέτευση στην παγκόσμια αγορά ρωσικού ντίζελ.
Το μέτρο αυτό, που ελήφθη στην προσπάθεια να μειωθούν οι τιμές των καυσίμων για τους Αμερικανούς καταναλωτές πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, προκάλεσε έντονες επικρίσεις εκ μέρους της Ουκρανίας και συμμάχων της.
Το πρώτο πετρελαιοφόρο που μετέφερε ρωσικό ντίζελ με προορισμό τις ΗΠΑ αναχώρησε από τη Ρωσία την περασμένη εβδομάδα.
Σύμφωνα με δεδομένα της Kpler, μιας εταιρίας που ειδικεύεται στην παρακολούθηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας, μετέφερε σχεδόν 300.000 βαρέλια ντίζελ που φορτώθηκαν στον τερματικό σταθμό του Πριμόρσκ και είχαν προορισμό τις ΗΠΑ.
ΟΙ σχέσεις ανάμεσα στο Κίεβο και την Ουάσινγκτον έχουν επιδεινωθεί μετά την επίτευξη της ρωσοαμερικανικής συμφωνίας για το ντίζελ.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
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