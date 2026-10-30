Υπέκυψε η Temu στις υποδείξεις της Κομισιόν - Νέο σχέδιο δράσης για τα παράνομα προϊόντα

Σύμφωνα με την ενημέρωση, το σχέδιο περιλαμβάνει πέντε βασικούς άξονες δράσης που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Οι δεσμεύσεις της Temu

Μεταξύ άλλων, η εταιρεία δεσμεύεται να:

αξιολογεί συστηματικά τους κινδύνους που σχετίζονται με τη λειτουργία της πλατφόρμας,

χρησιμοποιεί αξιόπιστους δείκτες και μετρήσεις για να ελέγχει την αποτελεσματικότητα των μέτρων περιορισμού της διάδοσης παράνομου περιεχομένου,

επανεξετάσει τους περιορισμούς και τις αδυναμίες των μηχανισμών ελέγχου περιεχομένου που εφαρμόζει,

διερευνήσει κατά πόσο τα συστήματα συστάσεων και προώθησης προϊόντων ενδέχεται να ευνοούν την προβολή παράνομων καταχωρίσεων,

αξιολογήσει τον αντίκτυπο της σκόπιμης χειραγώγησης της πλατφόρμας από πωλητές που χρησιμοποιούν τις λειτουργίες της Temu για να προωθούν παράνομα προϊόντα.

Ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα εφαρμογής της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της προστασίας των Ευρωπαίων καταναλωτών στο διαδίκτυο.

Παράλληλα, επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της διάθεσης παράνομων ή μη ασφαλών προϊόντων μέσω μεγάλων ηλεκτρονικών πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η εξέλιξη έρχεται στο πλαίσιο της αυξημένης εποπτείας που ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στις πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες, απαιτώντας την υιοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων για τη διαφάνεια, την ασφάλεια των καταναλωτών και την καταπολέμηση παράνομου περιεχομένου.