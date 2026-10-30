Τα κινεζικά φέρετρα «θάβουν» τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις: Συναγερμός στις Βρυξέλλες

Εταιρείες του κλάδου συγκροτούν κοινό μέτωπο, επιδιώκοντας να πείσουν τις Βρυξέλλες να ξεκινήσουν έρευνα για ενδεχόμενο ντάμπινγκ, δηλαδή για πώληση προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά σε τιμές χαμηλότερες από την κανονική τους αξία.

Παράλληλα, εκφράζονται υποψίες ότι μέρος των εισαγωγών από την Κίνα περνά από τα ευρωπαϊκά τελωνεία με διαφορετική εμπορική ταξινόμηση, γεγονός που ενδέχεται να αποκρύπτει το πραγματικό μέγεθος της παρουσίας των κινεζικών φέρετρων στην αγορά.

Έκλεισε το ένα τέταρτο των επιχειρήσεων

Τα στοιχεία που παρουσιάζουν οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές αποτυπώνουν τη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο κλάδος.

Σύμφωνα με τον σύμβουλο Folco Ciulli, ο οποίος συντονίζει την προετοιμασία της καταγγελίας, μέσα σε πέντε χρόνια ο αριθμός των επιχειρήσεων κατασκευής φέρετρων στην Ευρώπη περιορίστηκε από περίπου 120 σε 90.

Αυτό σημαίνει ότι μία στις τέσσερις επιχειρήσεις έχει διακόψει τη λειτουργία της.

Όπως εξηγεί, τα μικρότερα εργοστάσια ήταν εκείνα που δέχθηκαν το ισχυρότερο πλήγμα, καθώς δεν μπορούσαν να ανταγωνιστούν τις τιμές των εισαγόμενων προϊόντων. Μάλιστα, οι επιχειρήσεις που εξακολουθούν να λειτουργούν δεν κατάφεραν να αναπληρώσουν παρά μόνο το μισό της παραγωγής που χάθηκε από το κλείσιμο των υπολοίπων.

Η διαφορά στο κόστος κατασκευής αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα. Οι Ευρωπαίοι παραγωγοί υπολογίζουν ότι ένα φέρετρο μπορεί να κατασκευαστεί στην Κίνα με κόστος ίσο περίπου με το ένα τρίτο εκείνου που απαιτείται στην Ιταλία, ακόμη και όταν χρησιμοποιείται παρόμοια ξυλεία.

Οι ίδιοι αποδίδουν τη διαφορά αυτή στις χαμηλότερες αμοιβές, στο κόστος των πρώτων υλών, αλλά και σε πιθανές κρατικές ενισχύσεις και φορολογικά πλεονεκτήματα που απολαμβάνουν οι κινεζικές επιχειρήσεις.

Το μυστήριο με τα 30.000 φέρετρα

Πέρα από τις τιμές, οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές επιχειρούν να διερευνήσουν και ένα περίεργο φαινόμενο που εντοπίστηκε στην ιταλική αγορά.

Ο μαθηματικός Εμιλιάνο Ινγκούσιο, ο οποίος ανέλαβε να εξετάσει τα εμπορικά δεδομένα για λογαριασμό του κλάδου, διαπίστωσε μια απόκλιση που αντιστοιχεί σε περίπου 30.000 φέρετρα τον χρόνο.

Η εκτίμησή του βασίζεται στη σύγκριση της εγχώριας παραγωγής, των εισαγωγών, των εξαγωγών και της κατανάλωσης.

Δεδομένου ότι η ζήτηση φέρετρων σχετίζεται με τον αριθμό των θανάτων, ο οποίος μπορεί να υπολογιστεί με σχετικά μεγάλη ακρίβεια, η συγκεκριμένη διαφορά δημιουργεί ερωτήματα.

Οι παραγωγοί υποψιάζονται ότι ορισμένα προϊόντα ενδέχεται να εισάγονται στην Ευρώπη χωρίς να καταγράφονται στην κατηγορία των φέρετρων.

Μία από τις πρακτικές που εξετάζουν έχει αποκτήσει την ανεπίσημη ονομασία «παραθυράκι της ΙΚΕΑ».

Η ονομασία παραπέμπει στα έπιπλα που μεταφέρονται αποσυναρμολογημένα μέσα σε επίπεδες συσκευασίες.

Σύμφωνα με τις υποψίες των Ευρωπαίων κατασκευαστών, ορισμένα κινεζικά φέρετρα φτάνουν στην Ευρώπη σε κομμάτια, τα οποία δηλώνονται ως ξύλινα εξαρτήματα. Στη συνέχεια συναρμολογούνται και πωλούνται ως ολοκληρωμένα προϊόντα.

Μια δεύτερη πιθανή πρακτική αφορά τη δήλωση φέρετρων ως μέσων συσκευασίας ή μεταφοράς άλλων εμπορευμάτων.

Προς το παρόν, πάντως, οι υποψίες αυτές δεν αποτελούν διαπιστωμένες τελωνειακές παραβάσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επισημάνει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς κανόνες, ακόμη και ένα μη συναρμολογημένο προϊόν μπορεί να θεωρείται τελωνειακά ολοκληρωμένο εφόσον διαθέτει τα βασικά χαρακτηριστικά του τελικού είδους.

Στις Βρυξέλλες η επόμενη μάχη

Ο υπό συγκρότηση συνασπισμός έχει ήδη πραγματοποιήσει επαφές με στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προετοιμάζει τον φάκελο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε επίσημη έρευνα αντιντάμπινγκ.

Για να επιβληθούν πρόσθετοι δασμοί, δεν αρκεί να αποδειχθεί ότι τα κινεζικά προϊόντα είναι φθηνότερα. Θα πρέπει επίσης να τεκμηριωθεί ότι πωλούνται κάτω από την κανονική τους αξία, ότι προκαλείται ουσιαστική ζημία στην ευρωπαϊκή παραγωγή και ότι υπάρχει άμεση σύνδεση ανάμεσα στις εισαγωγές και στις οικονομικές απώλειες των επιχειρήσεων.

Η Κομισιόν αποφεύγει να επιβεβαιώσει τις συγκεκριμένες επαφές, εξηγώντας ότι τέτοιου είδους συζητήσεις με επιχειρήσεις παραμένουν εμπιστευτικές.

Υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει ήδη περισσότερα από 200 μέτρα εμπορικής άμυνας για την προστασία ευρωπαϊκών βιομηχανιών.

Το 2025 ξεκίνησαν 32 νέες έρευνες εμπορικής άμυνας, ενώ τον Ιανουάριο επιβλήθηκαν δασμοί από 56% έως 60% στις εισαγωγές κινεζικών κεριών.

Η περίπτωση των φέρετρων δείχνει ότι η εμπορική αντιπαράθεση με την Κίνα δεν περιορίζεται πλέον στις μεγάλες βιομηχανίες και στα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας.

Έχει φτάσει ακόμη και σε έναν από τους πιο παραδοσιακούς κλάδους της ευρωπαϊκής μεταποίησης, όπου οι κατασκευαστές προσπαθούν να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους σε μια αγορά με σταθερή ανάγκη για τα προϊόντα τους, αλλά ολοένα μεγαλύτερη πίεση στις τιμές.