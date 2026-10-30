Τραγωδία στην Ισπανία: Με 160 έως 200 χλμ./ώρα κινείτο το τρένο πριν από τη φονική σύγκρουση

Στο μεταξύ η ισπανική πολιτοφυλακή ανακοίνωσε ότι έχει λάβει αναφορές για 64 αγνοούμενους, στο πιο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα που έχει σημειωθεί στην Ισπανία από το 2013.

Οι αρχές έχουν πραγματοποιήσει 49 νεκροψίες- νεκροτομές μέχρι στιγμής και έχουν ταυτοποιήσει πέντε ανθρώπους - τρεις γυναίκες και δύο άνδρες--, δήλωσε η Εστέρ Παντίγια εκπρόσωπος της κυβέρνηση της περιφέρειας Καστίλης- Λα Μάντσα μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο TVE.

Δεν είναι ξεκάθαρο πόσοι από τους αγνοούμενους είναι μεταξύ των νεκρών που δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη.

Τον Ιανουάριο είχε σημειωθεί ένα άλλο δυστύχημα με τραίνα των ίδιων εταιρειών και στην ίδια σιδηροδρομική γραμμή.

Η τραγωδία της Τετάρτης επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ασφάλεια και τη συντήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου της Ισπανίας, του μεγαλύτερου στην Ευρώπη.

Η σύγκρουση σημειώθηκε αφού έξι τραίνα σταμάτησαν αυτόματα την πορεία τους λόγω βλάβης του αυτόματου συστήματος σηματοδότησης. Αμέσως μετά το κέντρο ελέγχου στη Μαδρίτη ανέλαβε τη διαχείριση της κυκλοφορίας. Λίγα λεπτά αργότερα ένα τραίνο της κρατικής εταιρείας Renfe έλαβε εντολή να συνεχίσει την πορεία του, παρά το γεγονός ότι στην ίδια γραμμή παρέμενε ακινητοποιημένο ένα τραίνο της ιδιωτικής εταιρείας Iryo, όπως εξήγησε ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε.

Ηχητικό από τις επικοινωνίες μεταξύ του κέντρου ελέγχου και των μηχανοδηγών, το οποίο περιήλθε στην κατοχή της εφημερίδας El Pais, αποκαλύπτει ότι ένας ελεγκτής έδωσε άδεια στο τραίνο της Renfe να συνεχίσει την πορεία του με κανονική ταχύτητα.

Σύμφωνα με τον Πουέντε, η εντολή αυτή ήταν αντίθετη με το πρωτόκολλο το οποίο προβλέπει ότι τα τραίνα δεν θα πρέπει να κινούνται με ταχύτητα μεγαλύτερη των 40 χιλιομέτρων την ώρα σε τέτοιες καταστάσεις.

Παράλληλα ο ελεγκτής έδωσε άδεια στο τραίνο της Renfe - με 379 επιβάτες και επτά μέλη πληρώματος-να επανεκκινήσει την πορεία του, όταν, βάσει πρωτοκόλλου, θα έπρεπε πρώτα να ξεκινήσει το τραίνο της Iryo, στο οποίο επέβαιναν 147 επιβάτες και πέντε μέλη πληρώματος.

«Η αλληλουχία δυσλειτουργιών, οδηγιών και ενεργειών οδήγησε τελικά στη σύγκρουση, καθώς δεν υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας», σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής για την Τεχνική Διερεύνηση Ατυχημάτων και Περιστατικών (AITAT).

Η AITAT εκτίμησε ότι το τραίνο της Renfe κινούταν με ταχύτητα 160 με 200 χιλιόμετρα την ώρα όταν σημειώθηκε η σύγκρουση. Όμως πρόσθεσε ότι δεν θα είναι σε θέση να ανακοινώσει την ακριβή ταχύτητα του τραίνου μέχρι να αντλήσει πληροφορίες από το «μαύρο κουτί» του.

«Η σκηνή ήταν συγκλονιστική. Έβλεπες βαγόνια εντελώς καμένα, σαν να είχαν εκραγεί. Από μέσα έβγαιναν άνθρωποι σε πολύ άσχημη κατάσταση, ενώ άλλοι άρχιζαν να βγάζουν έξω πτώματα και να τα τοποθετούν ακριβώς εκεί, δίπλα στο σημείο όπου βρισκόμασταν εμείς», δήλωσε ο Σεμπαστιάν Ερέρο, ο οποίος ταξίδευε με το τραίνο της Iryo.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ