Στο πόδι η Ιταλία: Μαθητές, φοιτητές και εργαζόμενοι στους δρόμους κατά της ακρίβειας

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν μαθητές και φοιτητές, καθώς και μέλη του αυτόνομου συνδικάτου USB, το οποίο έχει προκηρύξει πανιταλική απεργία.

«Η επιφυλακή είναι στο υψηλότερο επίπεδο, σε μια φάση κατά την οποία στις διαδηλώσεις ελλοχεύουν και κάποιοι κίνδυνοι, αλλά η κατάσταση είναι ίδια με όσες αντιμετωπίσαμε μέχρι τώρα», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας, Ματέο Πιαντεντόζι.

Παράλληλα, ο υπουργός Μεταφορών και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι, αποφάσισε να επιτάξει όλους τους εργαζόμενους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οι εκπρόσωποι του USB απάντησαν ότι η κινητοποίηση δεν αναστέλλεται, ωστόσο οι προβλεπόμενες κυρώσεις για όσους δεν συμμορφωθούν με την υπουργική απόφαση είναι ιδιαίτερα αυστηρές.

Στο Μιλάνο, όπου στις 17 και 18 Οκτωβρίου σημειώθηκαν εκτεταμένες συγκρούσεις και βανδαλισμοί, η πορεία φοιτητών και μαθητών λυκείων αναμένεται να ενωθεί γύρω στις 12 το μεσημέρι, τοπική ώρα, με την πορεία των εργαζομένων. Στο Παλέρμο της Σικελίας, το κύριο σύνθημα είναι «κάτω τα όπλα, πάνω οι μισθοί, μπλοκάρουμε τα πάντα».

Πηγή: ΚΥΠΕ