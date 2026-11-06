Συναγερμός στην Ιρλανδία μετά από απειλές για βόμβες σε ΜΜΕ - Ερευνάται πιθανή συντονισμένη δράση

Οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν την πηγή των απειλών. Ορισμένα μηνύματα στάλθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έφεραν την υπογραφή «μαχητές του Ανδρικού Κράτους» (Male State), ονομασία που συνδέεται με ακροδεξιό κίνημα στη Ρωσία. Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων δεν έχει επιβεβαιώσει σύνδεση του κινήματος με τα μηνύματα. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν εντοπιστεί εκρηκτικά σε κανένα από τα περιστατικά.

Προσωπικό από διάφορους ιρλανδικούς οργανισμούς μέσων ενημέρωσης απομακρύνθηκε από τους χώρους εργασίας του, αφού απειλές για βόμβες στάλθηκαν μέσω email στις συντακτικές ομάδες τους, σύμφωνα με αναφορές.

Αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στην έδρα του εθνικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα της Ιρλανδίας, RTE, στο Δουβλίνο. Προσωπικό απομακρύνθηκε επίσης από τα γραφεία της εφημερίδας «Irish Independent», των ραδιοφωνικών σταθμών «Newstalk» και «Today FM» και του τηλεοπτικού δικτύου «Virgin Media».

«Δεν γνωρίζουμε ακόμη αν πίσω από αυτή την ενέργεια βρίσκεται ένα μεμονωμένο άτομο ή αν πρόκειται για κάποια μορφή συντονισμένης προσπάθειας», δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Cork 96FM ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, Σάιμον Χάρις. Χαρακτήρισε την κατάσταση «σοβαρή και σε εξέλιξη».

«Θέλω να διαβεβαιώσω τους πολίτες αυτής της χώρας ότι το ζήτημα αντιμετωπίζεται με μεγάλη σοβαρότητα από την Αστυνομία (Garda), τις δυνάμεις ασφαλείας και τους ειδικούς μας σε θέματα κυβερνοασφάλειας», δήλωσε.

Σύμφωνα με τις αρχές, νέες απειλές για βόμβες στόχευσαν την Παρασκευή αρκετές πτήσεις από και προς τη Λισαβόνα, τη Ρώμη, την Πράγα και τη Σόφια. Πτήση της Ryanair με προγραμματισμένη αναχώρηση από τη Λισαβόνα προς τη Ρώμη έγινε στόχος απειλής ενώ το αεροσκάφος που θα εκτελούσε το δρομολόγιο πλησίαζε ακόμη την πορτογαλική πρωτεύουσα, προερχόμενο από την Ιταλία. Τουλάχιστον 11 πτήσεις στοχοποιήθηκαν στην Τσεχία και τη Βουλγαρία.

Η παρουσιάστρια του Newstalk, Claire Byrne, δήλωσε μετά την επιστροφή της στον «αέρα» την Παρασκευή ότι το προσωπικό έλαβε εντολή να εκκενώσει το κτίριο. Στη συνέχεια, είπε, «μας ενημέρωσαν ότι μπορούσαμε να επιστρέψουμε και ότι η προειδοποίηση ήταν ψευδής συναγερμός».

Η Ιρλανδία πρόκειται να φιλοξενήσει την ερχόμενη εβδομάδα στο Δουβλίνο διήμερες συναντήσεις υψηλού επιπέδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απειλές της Παρασκευής ακολούθησαν τα περιστατικά της Πέμπτης, όταν σχεδόν 30 επιβατικές πτήσεις σε όλη την Ευρώπη βρέθηκαν στο στόχαστρο, μεταξύ των οποίων αεροσκάφη με προορισμό το Λονδίνο, τη Μαδρίτη και την Κοπεγχάγη. Πολλές από τις απειλές κατά αεροσκαφών αφορούσαν αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους.

Η πορτογαλική Αστυνομία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι, μετά την απειλή κατά της πτήσης της Ryanair την Παρασκευή, «η Ειδική Αστυνομική Μονάδα (UEP) πραγματοποίησε έλεγχο ασφαλείας στο αεροσκάφος, χωρίς να εντοπιστεί εκρηκτικός μηχανισμός ή ύποπτο αντικείμενο».

Στην Τσεχική Δημοκρατία, τόσο το αεροδρόμιο όσο και η Αστυνομία αρνήθηκαν να δώσουν λεπτομέρειες για τις πτήσεις που επηρεάστηκαν. Ο εκπρόσωπος του αεροδρομίου της Πράγας, Jiri Hannich, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι το αεροδρόμιο λειτουργεί κανονικά. Η Αστυνομία είχε ελέγξει τέσσερα αεροσκάφη την Πέμπτη, κατόπιν απειλών.

Ορισμένα προηγούμενα μηνύματα, τα οποία αποδείχθηκαν ψευδείς συναγερμοί και περιήλθαν σε γνώση του AFP, περιείχαν μισογυνικά σχόλια. Ένα μήνυμα που στάλθηκε σε πολλαπλές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αεροδρομίου της Σόφιας ανέφερε: «Εμείς, οι μαχητές του “Κράτους των Ανδρών” (Male State), με τις σημερινές μας ενέργειες θα αφήσουμε το στίγμα μας στην ιστορία. Το φεμινιστικό σας καθεστώς θα το θυμάται για πάντα. Η έκρηξη θα σημειωθεί σε 60 λεπτά. Σήμερα οι ουρανοί σας θα βαφτούν κόκκινοι».

Το αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ, στην κεντρική Αγγλία, επιβεβαίωσε ότι έλαβε παρόμοιο μήνυμα από ομάδα που αυτοαποκαλείται «Κράτος των Ανδρών». Η ρωσική ομάδα «Male State» χαρακτηρίστηκε «εξτρεμιστική» οργάνωση από τα δικαστήρια της χώρας το 2021. Στη συνέχεια, υποστήριξε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Σύμφωνα με ειδικούς, παραμένει ασαφές αν υπάρχει διασύνδεση με τις ρωσικές αρχές.

Πηγή: ΚΥΠΕ