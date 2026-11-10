Έμεινε εννέα ώρες στον ωκεανό και σώθηκε από δύο ψαράδες: «Νόμιζα ότι θα πεθάνω»

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, κοντά στο νησί Καταλίνα, όταν οι Γκραντ Γκάρετ και Σον Νόρτον επέστρεφαν από ψάρεμα. Ξαφνικά διέκριναν κάτι να κινείται μέσα στο νερό. Πλησιάζοντας, συνειδητοποίησαν ότι επρόκειτο για έναν άνθρωπο που προσπαθούσε απεγνωσμένα να κρατηθεί στην επιφάνεια.

Χωρίς δεύτερη σκέψη, σταμάτησαν το σκάφος και κατάφεραν να τον ανασύρουν. Ο άνδρας ήταν εξαντλημένος και βρισκόταν σε κατάσταση σοκ. Όταν μπόρεσε να μιλήσει, είπε στους διασώστες του: «Ευχαριστώ. Νόμιζα ότι θα πεθάνω».

Σύμφωνα με το CNN και το CBS Los Angeles, ο 37χρονος εργαζόταν ως πιανίστας στο κρουαζιερόπλοιο Ovation of the Seas της Royal Caribbean. Οι αρχές εκτιμούν ότι είχε βρεθεί στη θάλασσα περίπου εννέα ώρες πριν από τη διάσωσή του, ενώ εξακολουθούν να διερευνούν πώς κατέληξε στο νερό.

Οι δύο ψαράδες ειδοποίησαν αμέσως τις υπηρεσίες διάσωσης και ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση. Οι ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες του νερού ενδέχεται να συνέβαλαν στην επιβίωσή του.

Η ιστορία απέκτησε μεγάλη απήχηση στα κοινωνικά δίκτυα. Το σχετικό βίντεο του CBS Los Angeles συγκέντρωσε περισσότερες από 1,6 εκατομμύρια προβολές μέσα σε λιγότερο από μία ημέρα, σύμφωνα με στοιχεία που καταγράφηκαν στις 9 Νοεμβρίου.

Για τους δύο ψαράδες, πάντως, εκείνο που μετρά περισσότερο είναι ότι βρέθηκαν στο κατάλληλο σημείο την κατάλληλη στιγμή και κατάφεραν να σώσουν μια ανθρώπινη ζωή.