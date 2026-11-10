Πήρε δίπλωμα οδήγησης στα 91 της και έγινε viral: «Ποτέ δεν είναι αργά!»

Η Μπρίιντι Κόνελι, από την περιοχή Μπάναχερ της κομητείας Όφαλι, πέρασε με επιτυχία τις εξετάσεις οδήγησης σε ηλικία 91 ετών, προκαλώντας κύμα ενθουσιασμού και συγχαρητηρίων.

Η είδηση έγινε γνωστή όταν το τοπικό καφέ The Crank Café & Restaurant δημοσίευσε φωτογραφία της χαμογελαστής γυναίκας, συγχαίροντάς την για το επίτευγμά της.

Η ανάρτηση έγινε γρήγορα viral, συγκεντρώνοντας σχεδόν 3.000 αντιδράσεις, εκατοντάδες σχόλια και δεκάδες κοινοποιήσεις. Μάλιστα, οι ευχές δεν περιορίστηκαν στην Ιρλανδία, καθώς έφτασαν μέχρι τη Βρετανία και την Αυστραλία.

«Είσαι έμπνευση για όλους εμάς που πιστεύουμε ότι έχουμε φτάσει στα όριά μας», σχολίασε ένας χρήστης, ενώ άλλος έγραψε ότι είναι 56 ετών και ακόμη προσπαθεί να βρει το θάρρος να μάθει οδήγηση.

Άλλοι χρήστες ευχήθηκαν στην 91χρονη ασφαλή χιλιόμετρα, χαρακτηρίζοντας την επιτυχία της αξιοθαύμαστη.

Η ιστορία της Μπρίιντι δημοσιεύθηκε στις 9 Νοεμβρίου από το Ireland Live