Europol - Τουρκία: Ανησυχίες για την ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων - Τι έθεσαν Κύπριοι βουλευτές

Στη συζήτηση για τον πολυετή προγραμματισμό της Ευρωπόλ, ο επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπείας, βουλευτής Πρόδρομος Αλαμπρίτης, τόνισε τη σημασία της ενισχυμένης συνεργασίας της υπηρεσίας με τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. Όπως ανέφερε, η γεωγραφική θέση της Κύπρου καθιστά την αποτελεσματική περιφερειακή συνεργασία σημαντική τόσο για την ασφάλεια της χώρας όσο και για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναφερόμενος στην προβλεπόμενη ενίσχυση της συνεργασίας της Ευρωπόλ με την Τουρκία, μεταξύ άλλων μέσω συμμετοχής της σε επιχειρησιακές δραστηριότητες και ανταλλαγής προσωπικών δεδομένων, ο κ. Αλαμπρίτης υπογράμμισε την ανάγκη η χώρα να συνεργάζεται αποτελεσματικά με τις αρμόδιες αρχές όλων των κρατών μελών, περιλαμβανομένης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Προειδοποίησε ότι τα κενά στην ανταλλαγή πληροφοριών ενδέχεται να αξιοποιηθούν από εγκληματικά δίκτυα.

Ο Κύπριος βουλευτής αναφέρθηκε επίσης στους κινδύνους που συνδέονται με την περιφερειακή αστάθεια στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, όπως η παράνομη διακίνηση μεταναστών και πυροβόλων όπλων, η εμπορία ανθρώπων και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Ζήτησε ενημέρωση για τους μηχανισμούς έγκαιρης αξιολόγησης απειλών και προειδοποίησης των κρατών μελών που επηρεάζονται περισσότερο, όπως η Κύπρος, καθώς και για τις εγγυήσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων και θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά τη συνεργασία με περιφερειακούς εταίρους.

Ο κ. Αλαμπρίτης υπογράμμισε ακόμη ότι τα μικρότερα κράτη μέλη χρειάζονται ουσιαστική επιχειρησιακή στήριξη για την αντιμετώπιση διασυνοριακών εγκληματικών δικτύων, τον εντοπισμό παράνομων χρηματοοικονομικών ροών και την προστασία λιμένων και κρίσιμων υποδομών. Ζήτησε σαφέστερη αναφορά στους πόρους και στην επιχειρησιακή στήριξη που προβλέπονται για την Ανατολική Μεσόγειο.

Σε συζήτηση για τη νέα Πρόταση Κανονισμού της Ευρωπόλ, έθεσε επίσης το ζήτημα της ανταλλαγής προσωπικών δεδομένων μεταξύ της Ευρωπόλ και των τουρκικών αρχών, υπό το φως της Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τουρκία για το 2026. Στην έκθεση, όπως ανέφερε, καταγράφονται συνεχιζόμενες ελλείψεις στην ευθυγράμμιση του τουρκικού πλαισίου προστασίας προσωπικών δεδομένων με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Κατά τη συζήτηση με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, ο βουλευτής Χρίστος Χριστοφίδης χαιρέτισε τη ρητή συμπερίληψη της έμφυλης βίας στις αρμοδιότητες της Ευρωπόλ, στο πλαίσιο της προτεινόμενης αναθεώρησης του κανονιστικού πλαισίου της. Χαρακτήρισε την πρόνοια αναγκαίο βήμα για την αποτελεσματικότερη προστασία των θυμάτων.

Παράλληλα, εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις για πρόνοια της νέας Πρότασης Κανονισμού που επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων προσώπων πέραν των προκαθορισμένων κατηγοριών. Επισήμανε ότι, χωρίς σαφή σύνδεση με συγκεκριμένη ποινική έρευνα, καθορισμένα κριτήρια και ανώτατο χρονικό όριο διατήρησης, μπορεί να αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα ανθρώπων χωρίς τεκμηριωμένη σχέση με εγκληματική δραστηριότητα. Πρόσθεσε ότι συμμερίζεται τις ανησυχίες για την επάρκεια των εγγυήσεων προστασίας δεδομένων.

Ο κ. Χριστοφίδης αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την κατάρτιση Διακήρυξης για τα Ψηφιακά Δικαιώματα και υπογράμμισε τη σημασία της νομιμότητας, της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας, της ισχυρής κρυπτογράφησης και της ανεξάρτητης εποπτείας. Τόνισε ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρούν τον έλεγχο των όρων πρόσβασης, χρήσης και κοινοποίησης των δεδομένων που διαβιβάζουν στην Ευρωπόλ, σημειώνοντας ότι η αστυνομική συνεργασία δεν δικαιολογεί ανεξέλεγκτη πρόσβαση σε εθνικές βάσεις δεδομένων.

Τέλος, αναφερόμενος στις προκλήσεις της τεχνολογικής εξέλιξης, επισήμανε την ανάγκη ισότιμης πρόσβασης των μικρότερων κρατών μελών σε σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές και ανάπτυξης εθνικής και ευρωπαϊκής τεχνογνωσίας, ώστε να διασφαλίζεται αποτελεσματικός δημόσιος έλεγχος της τεχνολογίας. Προειδοποίησε επίσης για τους κινδύνους από τη συγκέντρωση τεράστιου όγκου δεδομένων σε ιδιωτικούς τεχνολογικούς φορείς.

Πηγή: ΚΥΠΕ