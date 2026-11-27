Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα είχε ζητήσει από τους ηγέτες να εστιάσουν σε τρία ζητήματα, το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού, την κατανομή των πόρων ανάμεσα στα κεφάλαια δαπανών και ένα ισορροπημένο πακέτο νέων ιδίων πόρων. Στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος των εργασιών χαρακτήρισε τη συζήτηση στην ολομέλεια και στις ομάδες εργασίας «πολύ ενδιαφέρουσα», παραδέχθηκε όμως εξαρχής ότι «δεν καταλήξαμε σε συμφωνία».

Διαφωνίες για το ύψος του προϋπολογισμού

Όπως περιέγραψε ο κ. Κόστα, ως προς το συνολικό ύψος ορισμένα κράτη μέλη ζήτησαν νέες περικοπές, η πλειονότητα αντιτάχθηκε σε περαιτέρω μειώσεις και κάποια πρότειναν ακόμη και να αναιρεθούν περικοπές που έχουν ήδη γίνει, κυρίως στην Πολιτική Συνοχής. Στην κατανομή ανάμεσα στις προτεραιότητες, μεγάλη πλειονότητα κρατών μελών ζήτησε να μη συμπιεστούν τα κονδύλια για τη γεωργία και τη συνοχή. Για τους νέους ιδίους πόρους περιορίστηκε να δηλώσει ότι οι εργασίες θα συνεχιστούν.

Το διαπραγματευτικό πλαίσιο (negotiating box) που έχει θέσει στο τραπέζι ο κ. Κόστα προβλέπει συνολικό προϋπολογισμό περίπου € 1,78 τρισ., έναντι σχεδόν € 2 τρισ. της αρχικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή περικοπές άνω των € 200 δισ. Απέναντι βρίσκονται δύο στρατόπεδα. Από τη μία πλευρά επτά καθαροί συνεισφέροντες, η Γερμανία, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Δανία, η Φινλανδία, η Ολλανδία και η Σουηδία, πιέζουν για μικρότερο προϋπολογισμό. Από την άλλη, η ομάδα των 17 «Φίλων της Συνοχής», στην οποία ανήκει και η Ελλάδα, αντιτίθεται σε νέες περικοπές στη Συνοχή και στην Κοινή Αγροτική Πολιτική. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επέμεινε ότι η τελική συμφωνία θα πρέπει να περιορίσει περαιτέρω το μέγεθος του προϋπολογισμού, ενώ έχει συνδέσει τη στάση του Βερολίνου για το ΠΔΠ με τη συμμετοχή και των 27 κρατών μελών στη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εντόπισε πρόοδο στους ιδίους πόρους, σημειώνοντας ότι ο φόρος στις ψηφιακές υπηρεσίες συγκεντρώνει ευρεία στήριξη και ότι διαφαίνονται «καλές προοπτικές» για ένα στέρεο πακέτο νέων εσόδων. Υπενθύμισε ωστόσο ότι τα δύο προηγούμενα διαπραγματευτικά πλαίσια έχουν ήδη επιφέρει σημαντικές περικοπές και κάλεσε τους ηγέτες να μείνουν πιστοί στις προτεραιότητες που έχουν συμφωνήσει από κοινού τα τελευταία χρόνια, καθώς, όπως είπε, «σε κάθε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχουμε ζητήσει περισσότερη ευρωπαϊκή δράση». Για το χρονοδιάγραμμα, τόνισε ότι απομένει ακόμη πολλή δουλειά και ότι η συμφωνία είναι αναγκαία ώστε τα ευρωπαϊκά κονδύλια να ρέουν από την πρώτη ημέρα του νέου ΠΔΠ, την 1η Ιανουαρίου 2028.

Νέο δάνειο € 45 δισ. για την Ουκρανία

Στο ουκρανικό, ο κ. Κόστα ανέφερε ότι 24 κράτη μέλη στήριξαν την πρόταση της Κομισιόν για νέο δάνειο προς το Κίεβο. Ένα από αυτά, η Βουλγαρία, θα συμμετάσχει μόνο στο μη στρατιωτικό σκέλος, με έμφαση σε περιοχές όπου ζει η βουλγαρική εθνική μειονότητα. Εκτός μένουν η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Τσεχία, οι οποίες είχαν εξασφαλίσει εξαίρεση και από το δάνειο των € 90 δισ. για τα έτη 2026 και 2027, που συμφωνήθηκε τον Δεκέμβριο του 2025. Το θέμα, όπως είπε, θα επανέλθει τον Δεκέμβριο.

Η πρόταση, που παρουσιάστηκε στις 18 Νοεμβρίου, προβλέπει τη δημιουργία ενός Μέσου Συντονισμένης Στήριξης προς την Ουκρανία, με δάνειο έως € 45 δισ. για το 2027 που θα χρηματοδοτηθεί με δανεισμό από τις αγορές. Από το συνολικό ποσό, έως € 25 δισ. προορίζονται για στρατιωτική στήριξη και € 20 δισ. για δημοσιονομική στήριξη, συνδεδεμένη με μεταρρυθμίσεις. Πρόκειται για δάνειο περιορισμένης προσφυγής, το κεφάλαιο του οποίου η Ουκρανία θα αποπληρώσει μόνο όταν λάβει πολεμικές αποζημιώσεις από τη Ρωσία. Η κ. φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε την «ευρεία στήριξη» που συγκέντρωσε η πρόταση και σημείωσε ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας βρίσκεται πλέον στα χέρια του Συμβουλίου. Η στρατηγική της ΕΕ, όπως τόνισε, είναι να δοθούν στην Ουκρανία όλα τα μέσα ώστε να διαπραγματεύεται από θέση ισχύος, κάτι που ξεκινά από την προβλέψιμη οικονομική και στρατιωτική στήριξη.

Αλλαγή φρουράς στην ΕΚΤ

Η Σύνοδος ήταν η τελευταία στην οποία συμμετείχε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία αποχωρεί πρόωρα στις 7 Φεβρουαρίου 2027. Όπως ανέφερε ο Αντόνιο Κόστα, οι ηγέτες είχαν την ευκαιρία να επαινέσουν «το πολύ καλό έργο της», ενώ η κ. φον ντερ Λάιεν την ευχαρίστησε για «όλα όσα έχει κάνει για την Ευρώπη και το ευρώ».

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παρέλαβε τη σύσταση του Συμβουλίου για τον ορισμό του Ισπανού Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος στην προεδρία της ΕΚΤ, καθώς και της Γαλλίδας Λοράνς Μπουν και του Γερμανού Μάρκους Μπρούνερμαϊερ ως μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής. Οι ηγέτες αποφάσισαν να ξεκινήσει η διαδικασία διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ για τα τρία ονόματα, με την τελική απόφαση να αναμένεται στη Σύνοδο του Δεκεμβρίου.

Ο κ. Ερνάντεθ ντε Κος, πρώην διοικητής της Τράπεζας της Ισπανίας και σήμερα γενικός διευθυντής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, θα είναι ο πρώτος Ισπανός στο τιμόνι της ΕΚΤ.

Στη Σύνοδο του Δεκεμβρίου οι αποφάσεις

Όλα πλέον μεταφέρονται στη Σύνοδο Κορυφής της 17ης και 18ης Δεκεμβρίου, την τελευταία πριν από τη λήξη της προθεσμίας που οι ίδιοι οι ηγέτες είχαν θέσει για συμφωνία έως το τέλος του 2026. Το ΠΔΠ απαιτεί ομοφωνία των 27 κρατών μελών και, στη συνέχεια, την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Όπως παραδέχτηκε η κ. φον ντερ Λάιεν, η συναρμολόγηση όλων των κομματιών του παζλ «θα είναι πρόκληση», όμως, όπως πρόσθεσε, «όλοι γνωρίζουμε ότι χρειαζόμαστε συμφωνία».

ΠΗΓΗ: ERT