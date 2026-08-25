Πόσα έσοδα εξασφάλισε η Κύπρος από τους δασμούς στα μικροδέματα - Από την Κίνα το 92%

Τα έσοδα του Τμήματος Τελωνείων από την 1η Ιουλίου μέχρι τις 20 Αυγούστου αγγίζουν τα €2.860.000 δήλωσε στον «Π» ο Εκπρόσωπος Τύπου του Τμήματος Τελωνείων Γιώργος Κωνσταντίνου. Έχουν φτάσει 952.975 είδη σε 243.000 δέματα από την ημέρα επιβολής του μέτρου μέχρι τις 20 Αυγούστου. Συγκεκριμένα τον Ιούλιο έφτασαν στην Κύπρο 660.905 είδη σε 160.639 δέματα που αντιστοιχεί σε έσοδα ύψους €1.982.715. Από την 1η μέχρι τις 20 Αυγούστου ο αριθμός ανέρχεται στα 292.070 είδη σε 82.360 δέματα και σε έσοδα που ανέρχονται στις €876.210.

Ο κύριος Κωνσταντίνου σημείωσε πως για την περίοδο Οκτωβρίου 2025 - Ιουνίου 2026 ο αριθμός των μικρών δεμάτων ανερχόταν στις 250.000 - 300.000 κάθε μήνα. Η μείωση που σημειώθηκε κατά το τελευταίο δίμηνο δεν προκύπτει κατ’ ανάγκη από την επιβολή του δασμού επεσήμανε ο κύριος Κωνσταντίνου. Σύμφωνα με τον κύριο Κωνσταντίνου υπάρχουν διάφοροι παράγοντες όπως για παράδειγμα η περίοδος των διακοπών ενώ η πραγματική διαφορά θα παρατηρηθεί μετά τον Σεπτέμβρη.

Εξάλλου, δεν υπάρχουν δεδομένα από αντίστοιχες προηγούμενες χρονιές εφόσον δεν υπήρχε το αναγκαίο σύστημα στην Κύπρο. Ο κύριος Κωνσταντίνου σημείωσε ότι το Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εισαγωγών του Τμήματος Τελωνείων τέθηκε σε λειτουργία στις 29 Σεπτεμβρίου 2025. Προηγουμένως τα μικρά δέματα έφταναν στην Κύπρο μέσω άλλων χωρών της ΕΕ. Ως εκ τούτου δεν υπάρχουν δεδομένα για προηγούμενες χρονιές και δεν μπορεί να γίνει άμεση σύγκριση.

Ο κύριος Κωνσταντίνου σημείωσε ωστόσο πως το τελευταίο δίμηνο το 92% των μικρών δεμάτων έφτασε στην Κύπρο από την Κίνα, το 4% από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το 2% από το Ηνωμένο Βασίλειο ενώ το 2% από άλλες χώρες.