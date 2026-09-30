Τέλος η διαθεσιμότητα του Έλμου Νεοκλέους από το ΡΙΚ. Επιστρέφει στα καθήκοντά του

Μετά από δύο χρόνια διαθεσιμότητας ο τμηματάρχης τηλεόρασης του ΡΙΚ Έλμος Νεοκλέους επιστρέφει στα καθήκοντά του με απόφαση του δ.σ. του ημικρατικού οργανισμού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΡΙΚ, ο Νεοκλέους έχει διαπράξει πειθαρχικά παραπτώματα. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ημικρατικού οργανισμού «το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΡΙΚ, με σκοπό τον χειρισμό της υπόθεσης, κάλεσε τον κ. Νεοκλέους με τον δικηγόρο του στη συνεδρία του την Τετάρτη 30/9/2026, για να ακουστεί ενώπιόν του. Ο δικηγόρος του κ. Νεοκλέους ενημέρωσε τα μέλη του δ.σ. ότι ο πελάτης του, στην επιθυμία του να τεθεί τέρμα σ' αυτήν την εκκρεμότητα που επηρεάζει την προσωπική και επαγγελματική του ζωή, και να επανέλθει στα καθήκοντά του, αποφάσισε να παραδεχθεί τη διάπραξη πειθαρχικών αδικημάτων και να τεθεί στη διάθεση τού Δ.Σ. για τα περαιτέρω. Ο δικηγόρος του κ. Νεοκλέους υποστήριξε, για σκοπούς μετριασμού της ποινής, ότι ο πελάτης του για αριθμό ενεργειών του ενημέρωνε τον Γενικό Διευθυντή».

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΡΙΚ «υπό το φως της εξέλιξης αυτής, συνεκτιμώντας και συσταθμίζοντας όλα τα ενώπιον του δεδομένα, το δ.σ. του ΡΙΚ κατέληξε στην ομόφωνη απόφαση να τερματίσει τη διαθεσιμότητα του κ. Νεοκλέους και να επιβάλει τις αρμόζουσες υπό τις περιστάσεις της παρούσας υπόθεσης ποινές, σύμφωνα με τις πρόνοιες του εν ισχύι Πειθαρχικού Κώδικα ΡΙΚ».

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για «μία αχρείαστη και ζημιογόνα εκκρεμότητα. Αναμένει τόσο από τον κ. Νεοκλέους όσο και από όλα τα στελέχη του Τμήματος Προγραμμάτων Τηλεοράσεως να εργαστούν σε πνεύμα συνεργασίας».