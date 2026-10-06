Αλλάζει ονομασία η οδός Κεμάλ Ατατούρκ στην Πάφο – Ποιο θα είναι το νέο όνομα

«Μνήμης και Ελπίδας» μετονομάστηκε η οδός Κεμάλ Ατατούρκ στον Μούτταλο.

Την απόφαση για τη μετονομασία της οδού Κεμάλ Ατατούρκ, στη συνοικία Μούτταλος, έλαβε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου, κατά τη διάρκεια της σχετικής συνεδρίασής του.

Μετά από ψηφοφορία, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία όπως η οδός μετονομαστεί σε «Μνήμης και Ελπίδας».

Υπέρ της αλλαγής της ονομασίας τάχθηκε η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και ο δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου.

Αποχή από την ψηφοφορία τήρησαν οι δημοτικές ομάδες του ΔΗΚΟ και του ΑΚΕΛ.

Η απόφαση λήφθηκε μετά τη συζήτηση της σχετικής πρότασης ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, ανοίγοντας τον δρόμο για την επίσημη αλλαγή της ονομασίας της οδού στη συνοικία Μούτταλος.