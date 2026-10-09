Απεργία στην «Αρχή Ηλεκτρισμού» στα κατεχόμενα για πέμπτη ημέρα

Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται στα κατεχόμενα, ο πρόεδρος της El-Sen, Αχμέτ Τουγτζιού, ανακοίνωσε ότι τέσσερις συντεχνίες του «δημόσιου» τομέα —KTAMS, Kamu-Sen, Kamu-İş και BES— θα μετατρέψουν την ηθική στήριξή τους σε έμπρακτη, πραγματοποιώντας απεργίες στους οργανισμούς τους από την ερχόμενη Δευτέρα.

Ο κ. Τουγτζιού δήλωσε ότι είναι έτοιμοι για συνομιλίες ανά πάσα στιγμή, εφόσον η άλλη πλευρά αναλάβει τις ευθύνες της για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Απευθυνόμενος στον «υπουργό Εργασίας», Ογιουζχάν Χασίπογλου, κατήγγειλε ότι περιφερειακοί «διευθυντές» στη Μόρφου, την Κερύνεια και τη Λευκωσία παρεμβαίνουν σε βλάβες μέσω ιδιωτικών εταιρειών παρά την απεργία, παραβιάζοντας τους κανόνες ασφαλείας. Προειδοποίησε ότι ο «υπουργός» θα φέρει την ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος ή απώλειας ζωής.

Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας εργατικών συντεχνιών Türk-Sen, Αρσλάν Μπιτσακλί, βρέθηκε έξω από το κτίριο της «Αρχής Ηλεκτρισμού» μαζί με την ηγεσία της El-Sen και εξέφρασε τη στήριξή του. Ανέφερε ότι οι βασικοί λόγοι της απεργίας είναι τα ανεπαρκή μέτρα υγείας και ασφάλειας για τους εργαζομένους, καθώς και η παραβίαση των νόμιμων διαδικασιών στις προσλήψεις και τις προαγωγές.

Ο κ. Μπιτσακλί σημείωσε ότι, βάσει του «νόμου», η εργοδοσία οφείλει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα στις εγκαταστάσεις. Παράλληλα, κατήγγειλε παράνομες πρακτικές από τη «διοίκηση» της «Αρχής», επισημαίνοντας ότι οι προσλήψεις και οι προαγωγές πρέπει να γίνονται αποκλειστικά μέσω προκηρύξεων, εξετάσεων και των αρμόδιων επιτροπών.

Πρόσθεσε ότι είναι παράνομη και επικίνδυνη η ανάθεση σε εξωτερικά συνεργεία εργασιών που εκτελεί το προσωπικό το οποίο απεργεί. Όπως είπε, το πρόβλημα θα μπορούσε να λυθεί μέσα σε πέντε λεπτά, αν δεν υπήρχε η «εμμονή και το πείσμα» της «Αρχής Ηλεκτρισμού».

Σύμφωνα με τον τ/κ Τύπο, πολίτες εκφράζουν δυσαρέσκεια για τις διακοπές ρεύματος λόγω της απεργίας. Κάτοικοι του χωριού Αγκαστίνα έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση για τρεις ημέρες και υποστηρίζουν ότι οι συνθήκες διαβίωσής τους θυμίζουν την περίοδο πριν από το 1974.

Πηγή: ΚΥΠΕ