SOS ΕΟΑ Λάρνακας για την πολυκατοικία ΔΗΠΑ – Κρίθηκε άκρως επικίνδυνη κι εκδόθηκε διάταγμα εκκένωσης

Η ΔΗ.ΠΑ, που βρίσκεται επί της λεωφόρου Γρηγόρη Αυξεντίου, έναντι του Παγκύπριου Λυκείου, είναι μία από τις παλαιότερες και πιο γνωστές πολυκατοικίες στη Λάρνακα. Οι κάτοικοί της έχουν προειδοποιηθεί αρκετές φορές στο παρελθόν από τις τοπικές αρχές για την κακή κατάσταση του κτηρίου της πολυκατοικίας, η οποία τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα στατικότητας, αφού κολώνες και τοίχοι της παρουσιάζουν έντονα σημάδια φθοράς. Πάντως, όπως πληροφορούμαστε, από πλευράς της Διαχειριστικής Εταιρείας της πολυκατοικίας υπήρξε άμεση κινητοποίηση, αφού, όπως έγινε γνωστό, γίνονται ενέργειες για ορισμό πολιτικού μηχανικού, προκειμένου να ξεκινήσουν τα αναγκαία έργα επιδιόρθωσης του κτηρίου.

Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας δήλωσε ότι η ΔΙΠΑ είναι από τις πολυκατοικίες με ιστορικό. Ήταν στα μητρώα του Δήμου Λάρνακας, τα οποία παραλήφθηκαν από τον Οργανισμό. Διενεργήθηκε οπτικός έλεγχος που επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν θέματα στατικότητα, γι’ αυτό και ανακηρύχθηκε επικίνδυνη οικοδομή. Ο κ.Χατζηχαραλάμπους είπε ότι εάν οι υπεύθυνοι απαντήσουν γραπτώς σε μερικές μέρες για διορισμό μελετητή με σκοπό την αποκατάσταση του κτηρίου, τότε η εξέλιξη αυτή θα ικανοποιήσει τον ΕΟΑ. Πρόκειται για την δεύτερη πολυκατοικία που κρίνεται άκρως επικίνδυνη από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης.

Τον περασμένο Μάιο έχει εκκενωθεί η πολυκατοικία Madona στην περιοχή Φανερωμένης, η οποία επίσης κρίθηκε ως άκρως επικίνδυνη. Ο ΕΟΑ Λάρνακας έχει εκδώσει διατάγματα εκκένωσης και για άλλα μικρότερα κτήρια. Διάταγμα εκκένωσης, λόγω ακαταλληλότητας του κτηρίου, έχει εκδοθεί και για το κτηριακό συγκρότημα Φιλάντα Κορτ, αλλά οι διαχειριστές του εξέφρασαν την πρόθεση να λάβουν μέτρα για άρση της επικινδυνότητας του κτηρίου. Εξού και ο Οργανισμός έδωσε πίστωση χρόνου στην περίπτωση αυτή.