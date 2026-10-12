Άκρως επικίνδυνη έχει κριθεί η πολυκατοικία ΔΗ.ΠΑ, στο κέντρο της Λάρνακας, από τον τοπικό Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης. Ήδη έχει εκδοθεί διάταγμα εκκένωσης του κτηρίου και έχουν τοποθετηθεί σχετικές σημάνσεις στην πολυκατοικία, με τις οποίες απαγορεύεται η είσοδος σε διερχόμενους, την ίδια ώρα που οι διαμένοντες ή οι εργαζόμενοι στην ΔΗ.ΠΑ καλούνται να εγκαταλείψουν τα διαμερίσματά τους τις επόμενες μέρες. Οι ειδοποιήσεις επιδόθηκαν την περασμένη Παρασκευή (9/10), προκαλώντας, όπως ήταν φυσικό, μεγάλη αναστάτωση στους διαμένοντες. Ωστόσο, ο Οργανισμός είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει κάποιο περιθώριο χρόνου στους ενοίκους κι επαγγελματίες, προκειμένου να εξεύρουν άλλους χώρους για τη διαμονή και την εργασία τους. Γίνεται αντιληπτό πως σε μια πολυκατοικία που διαθέτει συνολικά 64 διαμερίσματα και 12 επιχειρήσεις, μοιραία θα δημιουργηθεί κοινωνικό πρόβλημα μέχρι να γίνει εφικτή η στέγαση των δεκάδων ενοίκων σε άλλα κτήρια. Πάντως, υπάρχουν κάτοικοι και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο κτήριο, οι οποίοι δεν επιθυμούν να εγκαταλείψουν τους χώρους τους, γι’ αυτό κι έχουν ορίσει δικηγόρο για να διαχειριστεί την υπόθεση.
SOS ΕΟΑ Λάρνακας για την πολυκατοικία ΔΗΠΑ – Κρίθηκε άκρως επικίνδυνη κι εκδόθηκε διάταγμα εκκένωσης
Τον περασμένο Μάιο έχει εκκενωθεί η πολυκατοικία Madona στην περιοχή Φανερωμένης, η οποία επίσης κρίθηκε ως άκρως επικίνδυνη.
Η ΔΗ.ΠΑ, που βρίσκεται επί της λεωφόρου Γρηγόρη Αυξεντίου, έναντι του Παγκύπριου Λυκείου, είναι μία από τις παλαιότερες και πιο γνωστές πολυκατοικίες στη Λάρνακα. Οι κάτοικοί της έχουν προειδοποιηθεί αρκετές φορές στο παρελθόν από τις τοπικές αρχές για την κακή κατάσταση του κτηρίου της πολυκατοικίας, η οποία τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα στατικότητας, αφού κολώνες και τοίχοι της παρουσιάζουν έντονα σημάδια φθοράς. Πάντως, όπως πληροφορούμαστε, από πλευράς της Διαχειριστικής Εταιρείας της πολυκατοικίας υπήρξε άμεση κινητοποίηση, αφού, όπως έγινε γνωστό, γίνονται ενέργειες για ορισμό πολιτικού μηχανικού, προκειμένου να ξεκινήσουν τα αναγκαία έργα επιδιόρθωσης του κτηρίου.
Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας δήλωσε ότι η ΔΙΠΑ είναι από τις πολυκατοικίες με ιστορικό. Ήταν στα μητρώα του Δήμου Λάρνακας, τα οποία παραλήφθηκαν από τον Οργανισμό. Διενεργήθηκε οπτικός έλεγχος που επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν θέματα στατικότητα, γι’ αυτό και ανακηρύχθηκε επικίνδυνη οικοδομή. Ο κ.Χατζηχαραλάμπους είπε ότι εάν οι υπεύθυνοι απαντήσουν γραπτώς σε μερικές μέρες για διορισμό μελετητή με σκοπό την αποκατάσταση του κτηρίου, τότε η εξέλιξη αυτή θα ικανοποιήσει τον ΕΟΑ. Πρόκειται για την δεύτερη πολυκατοικία που κρίνεται άκρως επικίνδυνη από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης.
Τον περασμένο Μάιο έχει εκκενωθεί η πολυκατοικία Madona στην περιοχή Φανερωμένης, η οποία επίσης κρίθηκε ως άκρως επικίνδυνη. Ο ΕΟΑ Λάρνακας έχει εκδώσει διατάγματα εκκένωσης και για άλλα μικρότερα κτήρια. Διάταγμα εκκένωσης, λόγω ακαταλληλότητας του κτηρίου, έχει εκδοθεί και για το κτηριακό συγκρότημα Φιλάντα Κορτ, αλλά οι διαχειριστές του εξέφρασαν την πρόθεση να λάβουν μέτρα για άρση της επικινδυνότητας του κτηρίου. Εξού και ο Οργανισμός έδωσε πίστωση χρόνου στην περίπτωση αυτή.
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