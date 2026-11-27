Σχεδόν ένα εκατομμύριο καταναλωτές έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφηκαν στις αεροπορικές μετακινήσεις. Προβλήματα παρουσιάστηκαν και στο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης.

Οι ανατολικές ακτές των ΗΠΑ βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με ισχυρούς ανέμους και εκτεταμένες παράκτιες πλημμύρες. Στο Νιου Τζέρσεϊ, δρόμοι και παραθαλάσσιες περιοχές καλύφθηκαν από νερό, ενώ σε ορισμένα σημεία η στάθμη των υδάτων ξεπέρασε επίπεδα που είχαν καταγραφεί κατά τη διάρκεια της καταστροφικής καταιγίδας Σάντι το 2012.

Στα λευκά οι κεντρικές πολιτείες

Την ίδια ώρα, έντονες χιονοπτώσεις σημειώθηκαν στο Μιζούρι και στο Ιλινόι, με την ευρύτερη περιοχή του Σεντ Λούις να βρίσκεται αντιμέτωπη με ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Η χιονόπτωση δυσχέρανε την κυκλοφορία και προκάλεσε προβλήματα στις μετακινήσεις.

Στην άλλη πλευρά της χώρας, στην Καλιφόρνια, ισχυρά κύματα προκάλεσαν τη μερική κατάρρευση της δημοτικής προβλήτας στην πόλη Πασίφικα, κοντά στο Σαν Φρανσίσκο.

Αναβλήθηκε η ιστορική παρέλαση της Νέας Υόρκης

Ενδεικτική της σοβαρότητας της κατάστασης είναι η απόφαση για αναβολή της παραδοσιακής παρέλασης της Macy’s στη Νέα Υόρκη, για πρώτη φορά λόγω καιρικών συνθηκών στην εκατονταετή ιστορία της διοργάνωσης. Η παρέλαση μεταφέρθηκε για το Σάββατο 28 Νοεμβρίου.

Οι αμερικανικές μετεωρολογικές υπηρεσίες προειδοποιούν ότι τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και την Παρασκευή σε αρκετές περιοχές, με σταδιακή βελτίωση του καιρού σε τμήματα της χώρας κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.