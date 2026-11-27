«Έχω την αίσθηση πως θα καταλήξουμε να έχουμε πολύ διακομματική σχέση με τους Δημοκρατικούς και θα μπορέσουμε να διευθετήσουμε πολλά διαφορετικά πράγματα, την υγειονομική ασφάλιση και περίθαλψη και πολλά ακόμη πράγματα, ότι θα τα φροντίσουμε», είπε την Πέμπτη ο Τραμπ, σε επικοινωνία με στρατιωτικούς με αφορμή την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Ο Πρόεδρος επικοινώνησε με τους στρατιωτικούς από την κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα.

Ο Τραμπ υπενθύμισε ότι διατηρεί το δικαίωμα αρνησικυρίας σε νομοσχέδια που θα εισηγηθεί η νέα δημοκρατική πλειοψηφία στο ομοσπονδιακό Κογκρέσο. Ωστόσο, πρόσθεσε: «Δεν σκοπεύω να ασκώ βέτο στα πάντα τα επόμενα δυο χρόνια», το υπόλοιπο της θητείας του.

Το Σύνταγμα των ΗΠΑ δεν επιτρέπει στον Τραμπ να διεκδικήσει τρίτη προεδρική θητεία.

Ο συμφιλιωτικός τόνος του Ρεπουμπλικανού Προέδρου καταγράφηκε δύο εβδομάδες αφότου ο Δημοκρατικός πολιτικός Άμπντουλ Ελ Σάγεντ, εκλεγμένος γερουσιαστής στο Μίσιγκαν, τον κάλεσε να προωθήσει καθολική κάλυψη υγείας για τους Αμερικανούς. Ο Ελ Σάγεντ ανάρτησε στην πλατφόρμα X φωτογραφία με τις δύο όψεις μιας χρυσής κάρτας που έμοιαζε με κάρτα ασφάλισης υγείας και έφερε την ένδειξη «TrumpCare».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ταμπλόιντ New York Post, ο Τραμπ δήλωσε πρόσφατα ότι δεν θα είχε αντίρρηση να συναντήσει τον Ελ Σάγεντ, τον οποίο χαρακτήρισε «έξυπνο τύπο». Προεκλογικά, τόσο ο ίδιος όσο και η παράταξή του είχαν χαρακτηρίσει τον Ελ Σάγεντ «υποστηρικτή τρομοκρατών» και «ριζοσπάστη εξτρεμιστή».

Πηγή: ΚΥΠΕ