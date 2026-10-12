Eurostat: Στην πρώτη τριάδα της ΕΕ η Κύπρος σε αναλογία Ουκρανών υπό προσωρινή προστασία

Η Κύπρος κατέγραψε παράλληλα την τρίτη υψηλότερη αναλογία δικαιούχων προσωρινής προστασίας ανά χίλιους κατοίκους στην ΕΕ με 27,0. Υψηλότερες αναλογίες καταγράφηκαν στην Τσεχία με 36,5 δικαιούχους ανά χίλιους κατοίκους και στη Σλοβακία με 27,7, ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ ήταν 9,8.

Συνολικά, στις 31 Αυγούστου 2026, 4,43 εκατομμύρια υπήκοοι τρίτων χωρών που είχαν εγκαταλείψει την Ουκρανία μετά την έναρξη του πολέμου της Ρωσίας κατά της χώρας τελούσαν υπό καθεστώς προσωρινής προστασίας στην ΕΕ.

Σε σύγκριση με τις 31 Ιουλίου 2026, ο συνολικός αριθμός αυξήθηκε κατά 3.290 άτομα ή 0,1%.

Η Γερμανία φιλοξενούσε τον μεγαλύτερο αριθμό δικαιούχων, με 1.294.555 άτομα ή 29,2% του συνόλου της ΕΕ. Ακολούθησαν η Πολωνία με 939.395 άτομα ή 21,2% και η Τσεχία με 398.360 ή 9,0%.

Μεταξύ τέλους Ιουλίου και τέλους Αυγούστου 2026, ο αριθμός των ατόμων υπό προσωρινή προστασία αυξήθηκε σε 24 από τα 27 κράτη μέλη. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σε απόλυτους αριθμούς καταγράφηκαν στη Γερμανία, με 4.330 επιπλέον άτομα ή 0,3%, στη Ρουμανία με 3.440 ή 1,6% και στην Τσεχία με 3.135 ή 0,8%.

Μειώσεις καταγράφηκαν σε Πολωνία όπου ο αριθμός μειώθηκε κατά 13.665 άτομα ή 1,4%, στη Φινλανδία κατά 6.260 ή 8,6% και στη Γαλλία κατά 2.125 ή 4,3%.

Σύμφωνα με την Eurostat, οι Ουκρανοί πολίτες αντιπροσώπευαν πάνω από το 98,5% του συνόλου των δικαιούχων προσωρινής προστασίας στην ΕΕ στις 31 Αυγούστου. Οι ενήλικες γυναίκες αποτελούσαν το 43,6% του συνόλου, οι ενήλικες άνδρες το 27,3% και οι ανήλικοι το 29,1%.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία αφορούν τη χορήγηση καθεστώτος προσωρινής προστασίας βάσει της Εκτελεστικής Απόφασης του Συμβουλίου της 4ης Μαρτίου 2022, με την οποία ενεργοποιήθηκε το καθεστώς για εκτοπισμένα άτομα από την Ουκρανία.

Η προσωρινή προστασία έχει παραταθεί για την περίοδο από τις 4 Μαρτίου 2026 έως τις 4 Μαρτίου 2027, σύμφωνα με απόφαση που υιοθετήθηκε τον Ιούνιο του 2025.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠ