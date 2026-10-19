Άρχισε η δίκη για τα «χρυσά» διαβατήρια με κατηγορούμενους τον πρώην υπουργό Μάριο Δημητριάδη και άλλα 9 φυσικά και νομικά πρόσωπα

Πρώτη μάρτυρας κατηγορίας κατέθεσε η αστυφύλακας Α.Α. από το ΤΑΕ Αρχηγείου. Υιοθέτησε τη γραπτή της κατάθεση και παρουσίασε στο δικαστήριο σειρά εγγράφων ως τεκμήρια.

Τα τεκμήρια αφορούν κυρίως έγγραφα σχετικά με πολιτογραφήσεις προσώπων από την Καμπότζη και την Κίνα, τα οποία είχαν αποκτήσει κυπριακά διαβατήρια.

Ο Ηλίας Στεφάνου, ένας από τους συνηγόρους υπεράσπισης, γνωστοποίησε στο δικαστήριο ότι προτίθεται να υποβάλει ένσταση για συγκεκριμένα τεκμήρια, τα οποία αναμένεται να παρουσιαστούν στις επόμενες δικάσιμους.

Η επόμενη δικάσιμος ορίστηκε για αύριο, Τρίτη, στις 09:30.

Η υπόθεση αφορά το κυπριακό επενδυτικό πρόγραμμα πολιτογραφήσεων και τις διαδικασίες έγκρισης διαβατηρίων σε αλλοδαπούς επενδυτές. Κατηγορούνται συνολικά δέκα πρόσωπα: οκτώ φυσικά και δύο νομικά.

Στους κατηγορουμένους περιλαμβάνονται ο πρώην υπουργός Μεταφορών Μάριος Δημητριάδης, ο πατέρας του Ανδρέας Δημητριάδης, καθώς και οι Δημήτρης Δημητριάδης, Γιώργος Δημητριάδης, Ελένη Συμιλλίδη, Jing Wang, Josef Friedrich Santin και Βασιλική Γεωργίου Santin. Ως νομικά πρόσωπα κατηγορούνται επίσης οι εταιρείες Andreas Demetriades & Co LLC και Delsk (Cyprus) Business Services Ltd.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει σοβαρά αδικήματα, όπως διαφθορά, δεκασμό, δωροδοκία και επηρεασμό, καθώς και συνωμοσία για καταδολίευση. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν επίσης κατηγορίες για φορολογικά αδικήματα που αφορούν τον ΦΠΑ, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Για όλους τους κατηγορουμένους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους από το Δικαστήριο.

Πηγή: ΚΥΠΕ