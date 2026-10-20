«Ξανθά μαλλιά και μπλε μάτια»: Επέλεγαν ωάρια από κατάλογο - Ο ρόλος των κατεχομένων

Η «Κίπρις ποστασί» αναφέρει ότι οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές επέλεγαν τις γυναίκες μέσα από φωτογραφίες, ενώ τα ΜΜΕ δημοσίευσαν καταλόγους με καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Η έρευνα άρχισε από τη Γενική Εισαγγελία Ανατολικής Κωνσταντινούπολης, έπειτα από αναφορά στο κέντρο επικοινωνίας CİMER. Τα στοιχεία καταδεικνύουν οργανωμένη δράση στην Τουρκία, τα κατεχόμενα, την Αλβανία και τη Γεωργία.

Από την εξέταση τηλεπικοινωνιακών δεδομένων, τραπεζικών συναλλαγών και ταξιδιωτικών εγγράφων προέκυψε ότι γυναίκες με τουρκική υπηκοότητα μεταφέρονταν στο εξωτερικό για τη διαδικασία έναντι αμοιβής. Το αντίτιμο για κάθε ωάριο κυμαινόταν από 60 έως 80 ευρώ.

Η επικεφαλής της ομάδας, Χατζέρ T., άρχισε τη δραστηριότητά της το 2020 ως δότρια. Στη συνέχεια ανέλαβε να στρατολογεί νέες γυναίκες και να εισπράττει προμήθειες. Σε συνεργασία με τον Μουχαρέμ Ş., ο οποίος εξασφάλιζε τα απαραίτητα φάρμακα, οργάνωσαν την προμήθεια φαρμάκων και την εξεύρεση δοτριών.

Το δίκτυο διατηρούσε επαφές με νοσοκομεία στο ψευδοκράτος και συνεργαζόταν με γιατρούς σε διάφορες πόλεις της Τουρκίας για ιατρικές εξετάσεις και προετοιμασία. Παράλληλα, φρόντιζε για την προμήθεια φαρμάκων με στόχο την αύξηση του αριθμού των ωαρίων ανά γυναίκα.

Στα ψηφιακά αρχεία των υπόπτων εντοπίστηκε κατάλογος με σωματικά και προσωπικά χαρακτηριστικά των γυναικών, μεταξύ των οποίων η ομάδα αίματος και το χρώμα των ματιών και του δέρματος. Ο κατάλογος παρουσιαζόταν στους αγοραστές, ενώ οι τιμές καθορίζονταν ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που ζητούσαν.

Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκε επιχείρηση σε 14 επαρχίες της Τουρκίας. Κινήθηκαν νομικές διαδικασίες σε βάρος 53 υπόπτων: της επικεφαλής, 5 διοικητικών στελεχών, 41 γυναικών-δοτριών, 2 γυναικολόγων και 4 διοργανωτών ταξιδιών.

Η «Χαλκίν Σεσί» γράφει ότι αποκαλύφθηκε πως όσοι κατέφευγαν στη μέθοδο για να αποκτήσουν παιδί ζητούσαν γονίδια για «ξανθά μαλλιά και μπλε μάτια» και λάμβαναν την απάντηση: «βρίσκουμε τα πάντα, τα βρίσκουμε αμέσως».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Ακί Γκιουρλέκ, ανέφερε σε ανάρτησή του ότι οι αρχές δεν θα επιτρέψουν τη λειτουργία κυκλωμάτων που αποκομίζουν κέρδος από το ανθρώπινο σώμα. Παράλληλα, ευχαρίστησε τις εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές για τη διεξαγωγή της επιχείρησης.

Πηγή: ΚΥΠΕ