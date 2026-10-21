Οι «Υφάντρες του Καραβά» τιμούν τις γυναίκες που, με τα χέρια και την ψυχή τους, μετέτρεψαν το νήμα σε τέχνη και την τέχνη σε παρακαταθήκη πολιτισμού. Γυναίκες που κράτησαν ζωντανή την παράδοση, ακόμη και μακριά από τον αγαπημένο τους τόπο, αποδεικνύοντας ότι η μνήμη και η πολιτιστική ταυτότητα δεν χάνονται όσο υπάρχουν άνθρωποι που τις υπηρετούν.
Παρουσίαση του βιβλίου της Αλεξάνδρας Ζαμπά στην Πάφο: Ευκαιρία να αναδειχθεί ο πλούτος της καραβιώτικης παράδοσης
Η παρουσίαση του βιβλίου της Αλεξάνδρας Ζαμπά στην Πάφο αποτελεί μια ευκαιρία να αναδειχθεί ο πλούτος της καραβιώτικης παράδοσης και να αποδοθεί ο οφειλόμενος φόρος τιμής στις γυναίκες που συνέβαλαν στη διαφύλαξή της.
Γιατί ο Καραβάς δεν είναι μόνο ένας τόπος που παραμένει κατεχόμενος.
Είναι οι άνθρωποί του, οι μνήμες του, οι τέχνες του και οι παραδόσεις του ένα νήμα που εξακολουθεί να ενώνει το χθες με το σήμερα και να κρατά ζωντανή την ελπίδα της επιστροφής. Λιγότερα
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