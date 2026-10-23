Στην πανευρωπαϊκή επιχείρηση Labour Exploitation Action Days για την πρόληψη και καταπολέμηση της εργασιακής εκμετάλλευσης συμμετείχε η Κύπρος, στο πλαίσιο δράσης που συντονίστηκε από τη Europol και την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (ELA) μεταξύ 14 και 20 Σεπτεμβρίου 2026.
Επιχείρηση της Europol στην Κύπρο εντόπισε θύμα εμπορίας προσώπων - Πανευρωπαϊκή εκστρατεία κατά της εργασιακής εκμετάλλευσης
Στο πλαίσιο της δράσης Labour Exploitation Action Days ελέγχθηκαν 83 πρόσωπα σε Λευκωσία και Λάρνακα, ενώ διαπιστώθηκαν παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας και πραγματοποιήθηκαν τρεις συλλήψεις για παράνομη παραμονή.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, στην Κύπρο πραγματοποιήθηκαν συντονισμένοι έλεγχοι από το Γραφείο Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων, την Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, τοπικούς αστυνομικούς σταθμούς και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.
Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν σε 12 υποστατικά στις επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας, μεταξύ των οποίων αγροτικά υποστατικά, κτηνοτροφικές μονάδες, εστιατόρια και επιχειρήσεις σε βιομηχανικές περιοχές.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ελέγχθηκαν συνολικά 83 πρόσωπα διαφόρων εθνικοτήτων, ενώ ένα πρόσωπο αναγνωρίστηκε ως θύμα εμπορίας προσώπων με σκοπό την εργασιακή εκμετάλλευση.
Παράλληλα, διαπιστώθηκαν παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούσαν 19 εργαζομένους από τρεις εργοδότες, με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας να προχωρεί στις προβλεπόμενες καταγγελίες.
Επιπρόσθετα, τρία πρόσωπα συνελήφθησαν για παράνομη παραμονή στη Δημοκρατία.
27 συλλήψεις και 248 πιθανά θύματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος EMPACT (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats) και υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή 34 χωρών, αστυνομικών αρχών, επιθεωρήσεων εργασίας, υπηρεσιών κοινωνικών ασφαλίσεων, συνοριακών και φορολογικών αρχών.
Σύμφωνα με τη Europol, σε ευρωπαϊκό επίπεδο η επιχείρηση οδήγησε:
- στη σύλληψη 27 προσώπων,
- στον εντοπισμό 248 πιθανών θυμάτων εμπορίας προσώπων και εργασιακής εκμετάλλευσης.
Κατά τη διάρκεια των ελέγχων αποκαλύφθηκαν επίσης περιπτώσεις εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, την επαιτεία και την οικιακή δουλεία.
Η Αστυνομία επισημαίνει ότι η εμπορία προσώπων εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σοβαρότερες μορφές οργανωμένου εγκλήματος στην Ευρώπη και υπογραμμίζει τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας για τον εντοπισμό θυμάτων και την καταπολέμηση των κυκλωμάτων εκμετάλλευσης.
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