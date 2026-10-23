Επιχείρηση της Europol στην Κύπρο εντόπισε θύμα εμπορίας προσώπων - Πανευρωπαϊκή εκστρατεία κατά της εργασιακής εκμετάλλευσης

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στην Κύπρο πραγματοποιήθηκαν συντονισμένοι έλεγχοι από το Γραφείο Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων, την Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, τοπικούς αστυνομικούς σταθμούς και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν σε 12 υποστατικά στις επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας, μεταξύ των οποίων αγροτικά υποστατικά, κτηνοτροφικές μονάδες, εστιατόρια και επιχειρήσεις σε βιομηχανικές περιοχές.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ελέγχθηκαν συνολικά 83 πρόσωπα διαφόρων εθνικοτήτων, ενώ ένα πρόσωπο αναγνωρίστηκε ως θύμα εμπορίας προσώπων με σκοπό την εργασιακή εκμετάλλευση.

Παράλληλα, διαπιστώθηκαν παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούσαν 19 εργαζομένους από τρεις εργοδότες, με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας να προχωρεί στις προβλεπόμενες καταγγελίες.

Επιπρόσθετα, τρία πρόσωπα συνελήφθησαν για παράνομη παραμονή στη Δημοκρατία.