Σοβαρό τροχαίο στον Στρόβολο με 28χρονη πεζή: Την παρέσυρε όχημα με 66χρονη οδηγό

Σύμφωνα με την Αστυνομία, αυτοκίνητο που οδηγούσε γυναίκα ηλικίας 66 ετών στη λεωφόρο Καντάρας, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρέσυρε την 28χρονη ενώ αυτή κινείτο πεζή.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία.

Όπως ανέφεραν οι επί καθήκοντι ιατροί, η 28χρονη φέρει κρανιοεγκεφαλική κάκωση και αιμάτωμα στο κεφάλι.

Στην 66χρονη οδηγό διενεργήθηκαν έλεγχοι αλκοόλης και ναρκωτικών ουσιών, με αμφότερα τα αποτελέσματα να είναι αρνητικά.

Η Τροχαία Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου.