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Παρασκήνιο

Κάνουν πλάτες σε εταιρείες πατινιών

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Πώς γίνεται η νομοθεσία για τη χρήση ηλεκτρικών σκούτερ-πατινιών να προβλέπει, και ορθώς, την υποχρεωτική χρήση κράνους, αλλά την ίδια ώρα να επιτρέπεται στις εταιρείες να τα διαθέτουν προς ενοικίαση χωρίς κράνος; Δεν πρόκειται για κραυγαλέα αντίφαση; Η ευνοϊκή αυτή μεταχείριση εταιρειών από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες θα πρέπει να τερματιστεί αμέσως.

Η υπουργός Μεταφορών, Εύη Τσολάκη, οφείλει να παρέμβει. Η οδική ασφάλεια δεν μπορεί να εφαρμόζεται επιλεκτικά προς οικονομικό όφελος των εν λόγω εταιρειών.

ΜΧΣ 

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