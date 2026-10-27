Σε μια εβδομάδα να τελειώνουμε με τις παλαβομάρες...

Από το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και πολλούς άλλους… συναγερμικούς το εκλογικό αποτέλεσμα ρέει σαν το αίμα στις φλέβες τους.

Βέβαια ξεχωρίζει όπως τη μύγα μες στο γάλα ο πλανητάρχης Τραμπ, που εσχάτως επανέφερε το λεξιλόγιο που γνωρίζει καλά… Ο άνθρωπος θα έπρεπε να συλληφθεί και να προφυλακιστεί όπως ο Λιόλιος και οι συν αυτώ…

Διαβάστε μερικές φράσεις του γέρο ξανθού τσαρλατάνου και αναρωτηθείτε πού κατάντησε η αμερικανική πολιτική σκηνή… Μια υπερδύναμη η οποία έχει για Πρόεδρο μια μαϊμούνα που μόνο οι μπανάνες λοίπουν από τα αφτιά της!

Είπε λοιπόν ο... μεγάλος

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Ακόμα και μέσα στο διαδίκτυο οι παλαβομάρες του Τραμπ μπήκαν σε ξεχωριστό λήμμα έτσι για να μην μπερδεύεται με άλλους...

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Δείξε μου έναν χωρίς εγωισμό και θα σου δείξω έναν αποτυχημένο.

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Ο δείκτης νοημοσύνης μου είναι από τους μεγαλύτερους –και όλοι το ξέρετε αυτό! Παρακαλώ μην αισθάνεστε χαζοί και ανασφαλείς, δεν είναι δικό σας το φταίξιμο.

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Έχει παγωνιά και χιονίζει στη Νέα Υόρκη –χρειαζόμαστε λίγη παγκόσμια υπερθέρμανση!

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Η έννοια της παγκόσμιας υπερθέρμανσης δημιουργήθηκε από τους Κινέζους για να καταστήσουν την αμερικανική βιομηχανική παραγωγή μη ανταγωνιστική.

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Θα χτίσω ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο τείχος στα νότια σύνορά μας και θα ζητήσω από το Μεξικό να πληρώσει γι’ αυτό το τείχος. Θυμηθείτε τα λόγια μου!

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Νομίζω ότι αν η χώρα μας γίνει λίγο ακόμα πιο ευγενική και πιο ήπια θα πάψει κυριολεκτικά να υπάρχει.

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Το ωραίο σ’ εμένα είναι ότι είμαι πολύ πλούσιος.

Στις 3 Νοεμβρίου οι Αμερικανοί θα αποδείξουν όχι μόνο πως είναι μια δημοκρατική χώρα όπου ακόμα και ο Τραμπ μπορεί να εκλεγεί δυο φορές αλλά κι αν έχουν οι ίδιοι σώας (ακόμα) τας φρένας. Το ερώτημα όμως μέχρι στιγμής οργιάζει. Δεν είναι στα καλά του ο ξανθός πλανητάρχης! Αποκάλεσε χώρες όπως η Λιβύη «σκατόχωρες» και δεν έχασε ευκαιρία να χαρακτηρίζει ομιλήτριες στα προεκλογικά δικά του συνέδρια πως έχουν ωραίους κώλους...

Νομίζω πως στη σύγχρονη ιστορία, αλλά και πολύ παλαιότερα, δεν υπάρχει παρόμοιο παράδειγμα ανθρώπου «ηγέτη» που να έχει εκπέσει τόσο χαμηλά και να νομίζει πως πετά με... f-35!

Αν δεν τιμωρηθεί αυτή η μωρία την ερχόμενη Τρίτη, τότε πράγματι ο πλανήτης και οι πληθυσμοί του είναι αξιολύπητοι...