Κοίτασμα «Κρόνος»: Επένδυση ως 1,8 δισ. δολάρια με αβέβαια έσοδα για την Κύπρο

Σύμφωνα με τον ιταλικό ενεργειακό κολοσσό Eni, διαχειριστή του κοιτάσματος «Κρόνος», η εταιρεία υπέγραψε τις κύριες συμβάσεις για τη μελέτη, την προμήθεια εξοπλισμού, την κατασκευή και τις γεωτρήσεις στο πλαίσιο της ανάπτυξης του έργου. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί, όπως αναφέρει η Eni, «σημαντικό ορόσημο προς την εμπορική αξιοποίηση του πρώτου έργου ανάπτυξης φυσικού αερίου της Κύπρου».

Η εξέλιξη έρχεται μετά την τελική επενδυτική απόφαση (FID) που έλαβαν τον περασμένο Ιούλιο η Eni και η γαλλική TotalEnergies για την ανάπτυξη του κοιτάσματος Cronos, το οποίο εκτιμάται ότι περιέχει περισσότερα από 3 τρισ. κυβικά πόδια φυσικού αερίου. Το κοίτασμα ανακαλύφθηκε τον Αύγουστο του 2022 στο τεμάχιο 6 της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της Κύπρου.

Η επίσημη έναρξη της φάσης υλοποίησης του έργου πραγματοποιήθηκε χθες στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία, σε τελετή στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός και ο διευθύνων σύμβουλος Επιχειρησιακών Δραστηριοτήτων Παγκόσμιων Φυσικών Πόρων της Eni, Guido Brusco.

Η Κύπρος για πρώτη φορά παραγωγός φυσικού αερίου

Σύμφωνα με την Eni, «το έργο αναμένεται να φτάσει σε επίπεδο σταθεροποιημένης παραγωγής έως και 500 εκατ. κυβικών ποδιών φυσικού αερίου ημερησίως». Η Κύπρος αναμένεται να καταστεί για πρώτη φορά παραγωγός φυσικού αερίου το πρώτο εξάμηνο του 2028.

Οι εταίροι του Cronos προτίθενται να αξιοποιήσουν τις υφιστάμενες υποδομές της περιοχής. Το φυσικό αέριο θα μεταφέρεται μέσω υποθαλάσσιου αγωγού μήκους 110 χιλιομέτρων σε εγκατάσταση επεξεργασίας στο υπεράκτιο κοίτασμα Zohr της Αιγύπτου. Στη συνέχεια, θα οδηγείται για υγροποίηση στη μονάδα LNG της Damietta, στην Αίγυπτο, προτού εξαχθεί στις διεθνείς αγορές, κυρίως στην Ευρώπη.

Συμβόλαια ύψους 1,8 δισ. δολαρίων

Σε γραπτή δήλωσή του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι «η υπογραφή συμβολαίων αξίας έως και 1,8 δισ. δολαρίων για την ανάπτυξη του κοιτάσματος Cronos» αποτελεί «αποφασιστικό βήμα προς την αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της χώρας μας».

Το έργο θα σηματοδοτήσει επίσης την πρώτη εμπορική αξιοποίηση κυπριακού φυσικού αερίου μετά την πρώτη ανακάλυψη υδρογονανθράκων στην ΑΟΖ της Κύπρου το 2011, όταν εντοπίστηκε το κοίτασμα Αφροδίτη, με εκτιμώμενα αποθέματα 3,7 τρισ. κυβικών ποδιών.

Ο κ. Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την εξέλιξη «ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στις ενεργειακές προοπτικές της χώρας μας», υπογραμμίζοντας την ιδιαίτερη γεωπολιτική και οικονομική σημασία της.

Ταχύτητα, κόστος, αξία και κέρδος

Το εξειδικευμένο ενεργειακό έντυπο MEES έχει αναφέρει ότι στόχος της Eni είναι το πρώτο φυσικό αέριο να διατεθεί στην αγορά συγκεκριμένα έως τον Μάρτιο του 2028.

Η αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών επιτρέπει την ταχεία ανάπτυξη του έργου και περιορίζει τις αρχικές επενδυτικές ανάγκες. Ωστόσο, σύμφωνα με το MEES, οι εταίροι του κοιτάσματος θα πρέπει να καταβάλλουν τέλη για τη μεταφορά του φυσικού αερίου στην Αίγυπτο, την επεξεργασία του στο Zohr και την υγροποίησή του στη Damietta.

Επικαλούμενο δηλώσεις του υπουργού Ενέργειας Μιχάλη Δαμιανού, το δημοσίευμα σημειώνει ότι η εκτίμηση της κυβέρνησης είναι πως, παρά το κόστος, το «Κρόνος» εξακολουθεί να δημιουργεί αξία για τη χώρα.

«Για τη Λευκωσία, ο υπολογισμός είναι ότι η έναρξη παραγωγής στο «Κρόνος» και η καθιέρωση της Κύπρου ως παραγωγού φυσικού αερίου υπερτερούν του κόστους και των κινδύνων που συνεπάγεται η επιλογή της αιγυπτιακής διαδρομής», αναφέρει το MEES.

Η διαφορά για την Αφροδίτη

Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη του κοιτάσματος Αφροδίτη, στο τεμάχιο 12 της κυπριακής ΑΟΖ, η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Chevron, διαχειρίστρια του κοιτάσματος, σχετικά με το τέλος χρήσης του αγωγού μέσω του οποίου θα μεταφέρεται το φυσικό αέριο από τα αιγυπτιακά ύδατα και θα συνδέεται στη συνέχεια με το εθνικό δίκτυο φυσικού αερίου της Αιγύπτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πλευρές συζητούν την πρόταση της Chevron για τριπλασιασμό του σχετικού τέλους.

Δεν είναι ακόμη σαφές πώς θα επηρεάσει η διαφορά την υπογραφή συμφωνίας πώλησης φυσικού αερίου για το κοίτασμα Αφροδίτη, καθώς και το χρονοδιάγραμμα της Chevron για την ολοκλήρωση της μελέτης βασικού σχεδιασμού και μηχανικής (FEED) έως τον Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο και τη λήψη τελικής επενδυτικής απόφασης εντός του 2027. Στόχος είναι η πρώτη παραγωγή φυσικού αερίου από το κοίτασμα να επιτευχθεί έως το 2031.

Θα φτάσει το κυπριακό φυσικό αέριο στην Κύπρο;

Παραμένει, στο μεταξύ, ανοιχτό το ερώτημα εάν και πότε το κυπριακό φυσικό αέριο θα μεταφέρεται πίσω στο νησί για χρήση στην ηλεκτροπαραγωγή.

Με τα σημερινά δεδομένα, η Κύπρος δεν θα είναι σε θέση να παραλαμβάνει υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) στο Βασιλικό κατά το πρώτο εξάμηνο του 2028, όταν οι εταίροι της Eni αναμένεται να αρχίσουν τις εξαγωγές LNG που θα προέρχεται από το κοίτασμα Cronos.

Σε ό,τι αφορά την πιθανή οδό εξαγωγής του φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα Γλαύκος και Πήγασος, στο τεμάχιο 10 της κυπριακής ΑΟΖ, ο Peter Stevenson, συντάκτης του MEES για την Ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε στον «Πολίτη»:

«Αντιλαμβάνομαι ότι η ExxonMobil και η QatarEnergy προκρίνουν την Αίγυπτο, καθώς προσφέρει την ταχύτερη οδό για την εμπορική αξιοποίηση των κοιτασμάτων. Η Κύπρος προσπαθεί να τις πείσει ότι προτιμότερη λύση είναι μια πλωτή μονάδα υγροποίησης φυσικού αερίου (FLNG), αλλά δεν πιστεύω ότι οι εταίροι είναι ιδιαίτερα θετικοί σε αυτή την προοπτική, αν και δεν έχει ληφθεί επίσημη απόφαση».