Στις 1,39 γεννήσεις ανά γυναίκα ανήλθε ο συνολικός δείκτης γονιμότητας στην Κύπρο το 2024, ξεπερνώντας τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ήταν 1,34. Τα στοιχεία δημοσίευσε την Τρίτη η Eurostat.
Δημογραφική βόμβα στην Κύπρο: Μόλις 1,39 παιδιά ανά γυναίκα, σύμφωνα με τη eurostat - Κάτω από το όριο αναπλήρωσης του πληθυσμού
Ο δείκτης στην Κύπρο ήταν υψηλότερος από τον μέσο όρο της ΕΕ, αλλά παρέμεινε κάτω από το επίπεδο φυσικής αναπλήρωσης του πληθυσμού.
Παρά την υπέρβαση του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ο δείκτης στην Κύπρο παρέμεινε χαμηλότερος από το επίπεδο φυσικής αναπλήρωσης του πληθυσμού, το οποίο υπολογίζεται σε 2,10 γεννήσεις ανά γυναίκα.
Στο σύνολο της ΕΕ, ο δείκτης γονιμότητας μειώθηκε το 2024 στις 1,34 γεννήσεις ανά γυναίκα, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2001, όταν άρχισε η σχετική χρονοσειρά της Eurostat. Τα τελευταία 20 χρόνια παρέμεινε σταθερά κάτω από το επίπεδο φυσικής αναπλήρωσης, κυμαινόμενος μεταξύ 1,34 και 1,57 γεννήσεων ανά γυναίκα.
Διαφορές μεταξύ των περιφερειών
Από τις 1.165 περιφέρειες της ΕΕ επιπέδου NUTS 3 για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία, οι 439, ποσοστό 37,7%, είχαν το 2024 δείκτη γονιμότητας χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ένωσης. Σε 714 περιφέρειες, ή στο 61,3% του συνόλου, ο δείκτης ήταν υψηλότερος, ενώ σε 12 ήταν ίσος με 1,34.
Δείκτης τουλάχιστον 1,75 γεννήσεων ανά γυναίκα καταγράφηκε σε 14 περιφέρειες της Βουλγαρίας και σε ισάριθμες της Γαλλίας, σε έξι περιφέρειες της Γερμανίας και σε τρεις της Σλοβενίας, σύμφωνα με την Eurostat.
Ανάλογα επίπεδα σημειώθηκαν σε δύο περιφέρειες της Ουγγαρίας, δύο της Ολλανδίας και δύο της Ρουμανίας, καθώς και σε μία περιφέρεια στην Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Κροατία και τη Σλοβακία.
Ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα γονιμότητας καταγράφηκαν στην Ισπανία, κυρίως στα βορειοδυτικά της χώρας και σε ορισμένες νησιωτικές περιφέρειες, καθώς και σε μεγάλο μέρος της Ιταλίας, ιδιαίτερα στη Σαρδηνία.
Δείκτης χαμηλότερος από μία γέννηση ανά γυναίκα καταγράφηκε σε 16 περιφέρειες της Ισπανίας, επτά της Πολωνίας, πέντε της Ιταλίας, τρεις της Ελλάδας και δύο περιφέρειες αντίστοιχα στη Γερμανία και τη Λιθουανία.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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