Διευθυντής ΕΒΕ Πάφου : Σταθερή στήριξη της επιχειρηματικότητας και συνέχεια του Επιμελητηριακού Θεσμού

Ο κ. Στυλιανού υπογράμμισε ότι το Επιμελητήριο αποτελεί διαχρονικά αξιόπιστο θεσμικό εκπρόσωπο της επιχειρηματικής κοινότητας και σταθερό συνεργάτη στην προσπάθεια για οικονομική ανάπτυξη και πρόοδο της επαρχίας. Όπως ανέφερε, το διεθνές οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον εξακολουθεί να δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις, με τις πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία, στο Ιράν και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, καθώς και τις πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και των καυσίμων, να επηρεάζουν το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων και να εντείνουν την οικονομική αβεβαιότητα.

Τόνισε, παράλληλα, ότι το ΕΒΕ Πάφου συνεχίζει, μέσα από παρεμβάσεις, πρωτοβουλίες, συνεργασίες και τεκμηριωμένες προτάσεις, να στηρίζει την επιχειρηματικότητα, να αναδεικνύει τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας και να διεκδικεί τις αναγκαίες υποδομές και αναπτυξιακές προοπτικές για την επαρχία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμβολή του Προέδρου και των μελών του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του για την προσφορά, την αφοσίωση και τη συνεργασία τους κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Ευχαρίστησε, επίσης, τα μέλη του Επιμελητηρίου για τη διαχρονική εμπιστοσύνη και στήριξή τους, επισημαίνοντας ότι η ενεργός συμμετοχή τους αποτελεί βασικό στοιχείο της λειτουργίας και της αποστολής του θεσμού.

Ο Διευθυντής του ΕΒΕ Πάφου σημείωσε ότι κάθε εκλογική διαδικασία αποτελεί μια νέα αφετηρία, υπογραμμίζοντας πως, ανεξάρτητα από τις αλλαγές στα πρόσωπα, η αποστολή, οι αρχές και οι στόχοι του Επιμελητηρίου παραμένουν σταθεροί.

Εξέφρασε, ακόμη, τη βεβαιότητα ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει την προσπάθεια για ένα ισχυρό, σύγχρονο και αποτελεσματικό Επιμελητήριο, ενώ διαβεβαίωσε ότι η Διεύθυνση και το προσωπικό θα παραμείνουν προσηλωμένοι στην υποστήριξη του έργου του θεσμού, διασφαλίζοντας τη συνέχεια και την αποτελεσματικότητά του.