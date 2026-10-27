Υπογράφηκε την Τρίτη η σύμβαση εργολαβίας για τμήμα της επέκτασης πεζόδρομου και ποδηλατόδρομου κατά μήκος του Πεδιαίου Ποταμού, στην Πάνω Λακατάμεια, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.
Αλλάζει όψη ο Πεδιαίος στη Λακατάμεια - Νέα διαδρομή για πεζούς και ποδηλάτες με έργο €2 εκατ.
Φωτογραφία: Δήμος Λευκωσίας
Το έργο στην Πάνω Λακατάμεια αφορά διαδρομή μήκους 850 μέτρων και έχει συμβατικό ποσό €2.044.380,79, πλέον ΦΠΑ. Η ολοκλήρωσή του αναμένεται σε 20 μήνες.
Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν σε 20 μήνες. Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε €2.044.380,79, πλέον Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται κατά δύο τρίτα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και κατά ένα τρίτο από τον Δήμο Λακατάμειας.
Το συμβόλαιο περιλαμβάνει την κατασκευή πεζόδρομου-ποδηλατόδρομου μήκους 850 μέτρων κατά μήκος της κοίτης του Πεδιαίου, στον Δήμο Λακατάμειας. Προβλέπονται επίσης μικρή πλατεία, χώρος στάθμευσης, δεντροφυτεύσεις, εγκατάσταση φωτισμού και αστικού εξοπλισμού, καθώς και κατασκευή διάβασης τύπου Pelican.
Το έργο εντάσσεται στο Στρατηγικό Σχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα στον Στόχο 2, «Βιώσιμη αναβάθμιση του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος». Στον ίδιο στόχο περιλαμβάνονται και άλλα έργα που έχουν ολοκληρωθεί, όπως η «Ανάπλαση του παραδοσιακού πυρήνα του χωριού Απεσιάς».
Στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη περιλαμβάνονται η «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας και παρακείμενων δρόμων στο Πελένδρι», η «Διαμόρφωση Αλιευτικού Καταφυγίου και του Ποταμού στο Λιοπέτρι» και η «Δημιουργία γραμμικού πάρκου στην παλιά σιδηροδρομική γραμμή στην Κοκκινοτριμιθιά, Φάση Α». Για προκήρυξη προγραμματίζονται, μεταξύ άλλων, η «Ανάπλαση Παραδοσιακού πυρήνα Τερσεφάνου» και η «Διαμόρφωση του παραλιακού μετώπου Περβολιών – Φάση Β».
Τη σύμβαση υπέγραψαν ο διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, Κυριάκος Κούνδουρος, και, εκ μέρους της εργοληπτικής εταιρείας «PHARMAKAS CONSTRUCTION LTD», ο Βαγγέλης Αθανασιάδης.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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