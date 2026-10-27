Το λάθος στο πλυντήριο που μπορεί να σου κοστίζει ακριβά στον λογαριασμό του ρεύματος - Πώς να το διορθώσεις

Με τις πρώτες αυξήσεις στην τιμή του ρεύματος να έχουν ήδη χτυπήσει την πόρτα μας, είναι σημαντικό να μειώνουμε την κατανάλωση όσο περισσότερο μπορούμε. Επειδή όμως δύσκολα θα επιστρέψουμε στη σκάφη και το πλύσιμο στο χέρι, η χρήση του πλυντηρίου είναι αναπόφευκτη.

Σύμφωνα με τον ειδικό Δρ Ξαντ, ο οποίος μίλησε στην πρωινή εκπομπή του BBC, η λογική της εξοικονόμησης ενέργειας και χρημάτων στο πλυντήριο είναι απλή και βασίζεται σε δύο παράγοντες: θερμοκρασία και χρόνος.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν απαιτούν πολλή ενέργεια για να θερμανθεί το νερό και γι' αυτό αποτελούν την πιο οικονομική επιλογή.

Τι γίνεται όμως με τα ρούχα που χρειάζονται υψηλότερες θερμοκρασίες για λόγους υγιεινής, όπως οι πετσέτες και τα λευκά είδη;

Εκεί μπαίνει στο παιχνίδι ο χρόνος. Όσο περισσότερο χρόνο χρειάζεται ένα πρόγραμμα για να φτάσει και να διατηρήσει την επιθυμητή θερμοκρασία, τόσο λιγότερη ενέργεια καταναλώνει. Αυτός είναι και ο λόγος που τα προγράμματα ECO διαρκούν πολλές φορές έως και τέσσερις ώρες.

Ο Δρ Ξαντ εξήγησε επίσης σε ποιες θερμοκρασίες θεωρεί ότι είναι καλύτερο να πλένουμε τα ρούχα μας:

60°C για λευκά είδη και πετσέτες. Σε συνδυασμό με το απορρυπαντικό και τις στροφές του πλυντηρίου, η θερμοκρασία αυτή μπορεί να εξουδετερώσει ακόμη και τα περισσότερα μικρόβια.

Σε συνδυασμό με το απορρυπαντικό και τις στροφές του πλυντηρίου, η θερμοκρασία αυτή μπορεί να εξουδετερώσει ακόμη και τα περισσότερα μικρόβια. 40°C: Ο ίδιος θεωρεί ότι «είναι πολύ ζεστό για να είναι φθηνό και πολύ κρύο για να σκοτώσει οτιδήποτε».

Ο ίδιος θεωρεί ότι «είναι πολύ ζεστό για να είναι φθηνό και πολύ κρύο για να σκοτώσει οτιδήποτε». 30°C: Κάνει τη δουλειά αποτελεσματικά και εξοικονομεί σχεδόν 40% ενέργεια σε σύγκριση με τους 40 βαθμούς.

Κάνει τη δουλειά αποτελεσματικά και εξοικονομεί σχεδόν 40% ενέργεια σε σύγκριση με τους 40 βαθμούς. 20°C: Μπορεί να μειώσει το κόστος ενέργειας κατά περίπου 62% σε σχέση με την πλύση στους 40 βαθμούς.

Μην ξεχνάς όμως το ίδιο το πλυντήριο

Οι χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να είναι πιο οικονομικές, όμως έχουν και ένα μειονέκτημα. Επειδή το πλυντήριο δεν «αποστειρώνεται» συχνά, ευνοείται η συσσώρευση υπολειμμάτων και η ανάπτυξη μούχλας μέσα στον κάδο και τους σωλήνες.

Αν παρατηρείς μια δυσάρεστη μυρωδιά μόλις ολοκληρωθεί η πλύση, τότε πιθανότατα ήρθε η ώρα για ένα καλό καθάρισμα.

Πώς να καθαρίσεις σωστά το πλυντήριό σου

1. Καθάρισε τη θήκη του απορρυπαντικού

Αφαίρεσέ την και άφησέ την να μουλιάσει σε ζεστή σαπουνάδα. Στη συνέχεια τρίψε καλά ώστε να απομακρυνθούν τα υπολείμματα απορρυπαντικού και μαλακτικού.

2. Ψέκασε το εσωτερικό της συσκευής

Φτιάξε ένα απλό καθαριστικό αναμειγνύοντας:

1 κούπα ξύδι

1 κουταλάκι υγρό πιάτων

λίγο νερό

Ψέκασε και σκούπισε όλες τις εσωτερικές επιφάνειες του πλυντηρίου.

3. Μην αμελήσεις το φίλτρο

Το φίλτρο συγκεντρώνει χνούδια, βρωμιά και υπολείμματα και συχνά ευθύνεται για τις δυσάρεστες οσμές.

4. Χρησιμοποίησε το πρόγραμμα καθαρισμού ή απολύμανσης

Ολοκλήρωσε τη διαδικασία βάζοντας το πλυντήριο σε πρόγραμμα απολύμανσης μαζί με ένα εξειδικευμένο καθαριστικό προϊόν του εμπορίου.

Έτσι όχι μόνο θα έχεις καθαρά ρούχα, αλλά και ένα πλυντήριο που λειτουργεί σωστά, χωρίς μυρωδιές και συσσωρευμένη μούχλα.