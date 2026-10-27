Κ. Λετυμπιώτης: Η ανοδική πορεία της κυπριακής οικονομίας αντανακλά τις κυβερνητικές πολιτικές

Μιλώντας απόψε, κατά την προσέλευσή του στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου (ΕΒΕ Πάφου) που πραγματοποιήθηκε στον Πολυχώρο Πολιτισμού Αττικόν, ο κ. Λετυμπιώτης, ο οποίος εκπροσώπησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, υπογράμμισε ότι τα αποτελέσματα των τελευταίων τρεισήμισι ετών συνδέονται, μεταξύ άλλων, με την καθοριστική συμβολή θεσμικών εταίρων και ιδιαίτερα των Εμπορικών Επιμελητηρίων.

Όπως ανέφερε, η ανοδική πορεία της κυπριακής οικονομίας, η μείωση του δημόσιου χρέους και η παρουσία της Κύπρου μεταξύ των δύο ταχύτερα αναπτυσσόμενων οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τρία συναπτά έτη, αποδίδονται στις πολιτικές που προωθεί η Κυβέρνηση, αλλά και στις πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα. Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σημείωσε ότι η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει τις κυπριακές επιχειρήσεις και τα Εμπορικά Επιμελητήρια ως συνοδοιπόρους και συνδιαμορφωτές στην προσπάθεια για την πρόοδο της χώρας σε όλους τους τομείς ισχύος.

Παράλληλα, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την ηγεσία και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΒΕ Πάφου για τη συμβολή τους κατά την τελευταία τριετία και πλέον, επισημαίνοντας ότι οι τεκμηριωμένες θέσεις, οι προτάσεις και οι πρωτοβουλίες τους συνέβαλαν στη διαμόρφωση και προώθηση έργων, καθώς και στην ενίσχυση και θωράκιση της κυπριακής οικονομίας.

Ο κ. Λετυμπιώτης εξέφρασε, τέλος, τη βεβαιότητα ότι η συνεργασία μεταξύ της Κυβέρνησης και του επιχειρηματικού κόσμου θα συνεχιστεί με ακόμη πιο εντατικούς ρυθμούς, με στόχο τη διατήρηση της αναπτυξιακής πορείας και την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομίας.