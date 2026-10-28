Λάθος ημερομηνία κι επέτειο γιορτάζουμε!..

Σε όλη την Ευρώπη και στις χώρες που απελευθερώθηκαν από τον ναζιστικό φασισμό, γιορτάζεται η μέρα της απελευθέρωσής τους…Η Ελλάδα είναι η μόνη ανάποδη περίπτωση που γιορτάζει την επίθεση που δέχτηκε κι όχι την ημέρα που απελευθερώθηκε!

Ποιος είχε αυτήν την έμπνευση, δεν γνωρίζω.

Τι δηλαδή; Εορτάζεται το ΟΧΙ της πρώτης εκείνης νύχτας; Και μετά; Ακατανόητη ενέργεια που όσο και να έψαξα δεν βρήκα μια πειστική ερμηνεία. 12 Οκτωβρίου 1944, ημέρα Πέμπτη. Ύστερα από 1264 μέρες κατοχής, η Αθήνα είναι και πάλι ελεύθερη. Οι Γερμανοί υποστέλλουν τη σημαία τους από την Ακρόπολη στις 9:45 το πρωί της 12ης Οκτωβρίου, ενώ την ίδια στιγμή τμήμα του γερμανικού στρατού καταθέτει στεφάνι στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Η μέρα της Απελευθέρωσης

Ο Γερμανός αντιπτέραρχος, στρατιωτικός διοικητής Νοτίου Ελλάδος Χέλμουτ Φέλμυ δηλώνει ότι τα γερμανικά στρατεύματα αποσύρονται από την Αθήνα που έχει κηρυχθεί ανοχύρωτη πόλη. Το ίδιο κάνουν και τα συνεργαζόμενα με τους κατακτητές Τάγματα Ασφαλείας τα οποία κλείνονται στο στρατόπεδο στο Γουδί. Μικρό γερμανικό απόσπασμα παραμένει στον Πειραιά για να διενεργήσει καταστροφές.

Πριν ακόμα οι τελευταίοι Γερμανοί εκκενώσουν την πόλη, ο αθηναϊκός λαός ξεχύνεται στους δρόμους σε ένα αυθόρμητο ξέσπασμα και η Αθήνα κατακλύζεται από ελληνικές και συμμαχικές σημαίες (αγγλικές, σοβιετικές, αμερικανικές).

Στα σχολεία που πηγαίναμε για 12 χρόνια, δεν θυμάμαι να μας μίλησαν ποτέ για την απελευθέρωση της Αθήνας και της Ελλάδας…Κάποιοι ντράπηκαν γι αυτό, ή το απέφυγαν για να μην μιλήσουν για το τι ακολούθησε. Ο φρικτός εμφύλιος που ενώ οι άλλοι ευρωπαϊκοί λαοί μάζευαν τα κομμάτια τους, οι…φοβεροί Έλληνες, όπως το έχουν συνήθειο, είπαν να σφαχτούν μεταξύ τους…