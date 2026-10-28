Δύο χρόνια μετά, ξανά στο σημείο μηδέν

Ήταν 26 Νοεμβρίου 2024 όταν, έπειτα από τρία χρόνια διαπραγματεύσεων, υπεγράφη η πρώτη συλλογική σύμβαση για τους εργαζομένους που είχαν προσληφθεί απευθείας από τον ΟΚΥπΥ. Τότε, η συμφωνία παρουσιάστηκε ως η απαρχή μιας νέας περιόδου συνεργασίας και εργασιακής ειρήνης. Σήμερα, ωστόσο, η σύμβαση έχει εκπνεύσει, βασικές πρόνοιές της παραμένουν, σύμφωνα με τις συντεχνίες, ανεφάρμοστες και οι διαπραγματεύσεις για την ανανέωσή της έχουν καταλήξει σε αδιέξοδο.

Συμφωνίες στα χαρτιά

Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο εκκρεμότητες της προηγούμενης σύμβασης: η μετατροπή των τριετών μισθολογικών προσαυξήσεων σε ετήσιες και η δημιουργία δομών προσωπικού, ώστε να διασφαλίζεται η επαγγελματική ανέλιξη. Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ, Πρόδρομος Αργυρίδης, κατήγγειλε ότι οι δομές για τους γιατρούς έπρεπε να ολοκληρωθούν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024 και για το υπόλοιπο προσωπικό μέχρι τον Μάρτιο του 2025. Κανένα από τα δύο χρονοδιαγράμματα δεν τηρήθηκε. Ο πρόεδρος της ΠΑΣΥΚΙ, Σωτήρης Κούμας, κατηγόρησε τον ΟΚΥπΥ ότι «παραβίασε την ίδια του την υπογραφή», επισημαίνοντας ότι η συντεχνία προσέφυγε στο Τμήμα Εργασιακών Διαφορών για τις δομές των γιατρών και δικαιώθηκε.

«Υπάρχουν εργαζόμενοι που για κάποια χρόνια δεν έχουν πάρει καμία αύξηση στον μισθό τους», ανέφερε. Ο Σάββας Ιακώβου απο πλευράς ΠΑΣΥΝΟ περιέγραψε ένα συνεχές πινγκ πονγκ ευθυνών μεταξύ ΟΚΥπΥ και Υπουργείου Υγείας για την απαιτούμενη νομοθετική τροποποίηση, με τους εργαζομένους να παραμένουν εγκλωβισμένοι.

Απαντώντας, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπος Χαριλάου, διαβεβαίωσε ότι έχει ληφθεί απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και η τροποποίηση της νομοθεσίας για τις ετήσιες προσαυξήσεις θα κατατεθεί στη Βουλή στις αρχές Νοεμβρίου.

Μάχη για το 25%

Πέραν των παλαιών εκκρεμοτήτων, εκείνο που δυναμιτίζει τις διαπραγματεύσεις είναι η επιμονή του ΟΚΥπΥ να συνδεθεί μέρος των μισθολογικών αυξήσεων με την αξιολόγηση του προσωπικού. Οι συντεχνίες διεκδικούν αυξήσεις 3% για το 2026 και 3% για το 2027. Σύμφωνα με τον κ. Αργυρίδη, η αντιπρόταση του Οργανισμού προβλέπει 2.75% για το 2026 και 2% για το 2027, με προϋπόθεση την αποδοχή συγκεκριμένης μεθοδολογίας σύνδεσης των προσαυξήσεων με την αξιολόγηση.

Ο κ. Χαριλάου εξήγησε ότι το 75% κάθε αύξησης θα παραχωρείται ανεξαρτήτως αξιολόγησης, ενώ το υπόλοιπο 25% θα εξαρτάται από την απόδοση. Σε αύξηση €100, για παράδειγμα, ο εργαζόμενος θα λαμβάνει €75 και από τα υπόλοιπα €25 ποσό ανάλογο της αξιολόγησής του. «Ένας σύγχρονος Οργανισμός δεν εξισώνει όλους τους υπαλλήλους του», υποστήριξε, τονίζοντας ότι οι άριστοι πρέπει να επιβραβεύονται.

Οι συντεχνίες αντιτείνουν ότι δεν απορρίπτουν την αξιολόγηση, αλλά αρνούνται να συναινέσουν εκ των προτέρων στη συγκεκριμένη σύνδεση. Ο γενικός γραμματέας της ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ, Σταύρος Ανδρέου, υποστήριξε ότι η επιβράβευση των καλύτερων εργαζομένων πρέπει να γίνεται με πρόσθετο κονδύλι και όχι εις βάρος των προσαυξήσεων των υπολοίπων. Ο κ. Κούμας χαρακτήρισε το προτεινόμενο σύστημα τιμωρητικό, ενώ κατήγγειλε ότι η ΠΑΣΥΚΙ δεν έχει συμφωνήσει στο σύστημα αξιολόγησης των γιατρών, παρά τις αντίθετες αναφορές του Οργανισμού.

Χειρότερη πρόταση

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο κ. Αργυρίδης, καταγγέλλοντας ότι, όταν οι συντεχνίες ζήτησαν παρέμβαση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, εκείνος επανήλθε με χειρότερη πρόταση από αυτή που συζητούσαν προηγουμένως με τη διεύθυνση. Οι συντεχνίες προτείνουν να συμφωνηθούν αυξήσεις για το 2026–2027 και να συνεχιστεί, χωρίς προδεσμεύσεις, ο διάλογος για εφαρμογή μισθολογικών κλιμάκων από το 2028. Αντίθετα, ο ΟΚΥπΥ εισηγείται ενδιάμεση συμφωνία για το 2026 και νέα συλλογική σύμβαση για το 2027–2029.

Οι ασθενείς στη μέση

Η αντιπαράθεση εξελίσσεται την ώρα που οι συντεχνίες καταγγέλλουν συνεχείς αποχωρήσεις προσωπικού, κενές θέσεις και απουσία επαγγελματικής προοπτικής. Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ, Γιώργος Κωνσταντίνου, προειδοποίησε ότι ο Οργανισμός χάνει έμπειρο προσωπικό, επιβαρύνοντας όσους παραμένουν. Η εξαγγελθείσα απεργία αφορά περίπου 1.600 εργαζομένους που προσλήφθηκαν από τον ΟΚΥπΥ, ενώ δεν αποκλείεται συμπαράσταση και από άλλες κατηγορίες προσωπικού. Οι συντεχνίες διαβεβαιώνουν ότι θα διασφαλιστεί η αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών. Ωστόσο, μια 48ωρη κινητοποίηση αναμένεται να προκαλέσει αναστάτωση στη λειτουργία των νοσηλευτηρίων. Παράλληλα, προειδοποιούν για κλιμάκωση των μέτρων εάν δεν υπάρξει συμφωνία.

Ο ΟΚΥπΥ δηλώνει ανοιχτός στον διάλογο, επιμένοντας όμως στη σύνδεση των αυξήσεων με την αξιολόγηση. Και όσο οι δύο πλευρές παραμένουν αμετακίνητες, οι ασθενείς βρίσκονται για ακόμη μία φορά στη μέση της αντιπαράθεσης.