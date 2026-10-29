Ανδρέας Γρηγοριάδης : Η Πάφος πάνω από τα κόμματα , πολιτική με επίκεντρο τον άνθρωπο

Μιλά για τους λόγους που τον οδήγησαν στην απομάκρυνση από την κομματική ζωή, τη συνεργασία του με τη δημοτική αρχή, τα προβλήματα της καθημερινότητας και τις προτάσεις του για την πολεοδομική και κοινωνική ανάπτυξη της πόλης, καταθέτοντας τις απόψεις του για μια Πάφο πιο λειτουργική, σύγχρονη και ανθρώπινη.

1.Η πολιτική σας πορεία και η ΕΔΕΚ Υπήρξατε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της ΕΔΕΚ, ενός κόμματος με συγκεκριμένη ιστορική και πολιτική διαδρομή. Τι ήταν εκείνο που σας οδήγησε στην αποχώρηση και ποιοι ήταν οι βασικοί λόγοι που σας έκαναν να πάρετε αυτή την απόφαση; Εντάχθηκα στην ΕΔΕΚ σε ώριμη νεαρή ηλικία, στα φοιτητικά μου χρόνια, όταν ο λόγος του ΒάσουΛυσσαρίδη με άγγιξε βαθιά. Ο αντικατοχικός του αγώνας, η ανθρωποκεντρική σοσιαλιστική του σκέψη, η καθαρότητα και η διορατικότητά του ήταν για μένα πηγή έμπνευσης. Ήταν φυσικό τότε για έναν νέο άνθρωπο να θέλει να υπηρετήσει αυτό το όραμα. Υπηρέτησα το κόμμα μέσα από τα φοιτητικά μου χρόνια, αργότερα μέσα από την επαρχιακή οργάνωση Πάφου, και πολύ αργότερα από το 2000 μέχρι το 2015 επί προεδρίας Γιαννάκη Ομήρου στην Κεντρική Επιτροπή. Ήταν μια διαδρομή γεμάτη πίστη, δουλειά, και αγάπη για τις αρχές που με έφεραν εκεί, η πορεία μου στην ΕΔΕΚ ήταν ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Η αποχώρηση δεν ήταν εύκολη, αλλά ήταν τίμια. Με αυτή την τιμιότητα συνεχίζω. Με την εκλογή κ. Σιζόπουλου, δεν άργησαν να φανούν οι πρώτες συγκρούσεις. Ήταν διαφωνίες που δεν αφορούσαν μόνο πολιτικές θέσεις, αλλά και πρακτικές που πλήγωσαν βαθιά την ιστορική φυσιογνωμία του κόμματος, ξεκαθαρίσματα αντιπάλων, πώληση περιουσίας, διαγραφές ανθρώπων που είχαν γράψει ιστορία μέσα στην ΕΔΕΚ. Σε αυτό το κλίμα, ήρθε πρώτα η δική μου απομάκρυνση και στη συνέχεια η διαγραφή μου. Ασφαλώς τώρα με την νέα πρόεδρο η διαγραφή ακυρώθηκε.

2. Η νέα ηγεσία της ΕΔΕΚ . Μετά την αλλαγή της ηγεσίας της ΕΔΕΚ, επιλέξατε να συνεχίσετε την πορεία σας με την «Ανθρώπινη Πόλη». Υπήρξαν προσδοκίες ότι η αλλαγή ηγεσίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε επαναπροσέγγιση; Τι είναι αυτό που σας κρατά μακριά από το κόμμα;

Η αλλαγή ηγεσίας στην ΕΔΕΚ δημιούργησε πράγματι προσδοκίες σε πολλούς ότι ίσως θα άνοιγε ο δρόμος για μια νέα επαναπροσέγγιση. Η Σοφία είναι μια νέα πρόεδρος με καθαρό βλέμμα και δυνατότητα να αναγεννήσει το σοσιαλιστικό κόμμα και το πιστεύω αυτό βαθιά. Η προσπάθειά της αξίζει στήριξη, και η στήριξη δεν απαιτεί κομματική ταυτότητα απαιτεί μόνο καλή πίστη και διάθεση για συνεργασία. Παρόλα αυτά, η δική μου πορεία στην τοπική αυτοδιοίκηση παραμένει δεμένη με την «Ανθρώπινη Πόλη». Εκεί με εξέλεξαν οι πολίτες, εκεί μου εμπιστεύθηκαν τη φωνή τους, εκεί οφείλω την αξιοπιστία και την εντιμότητά μου. Δεν μπορώ, ούτε θέλω, να προδώσω αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης. Η «Ανθρώπινη Πόλη» δεν είναι απλώς μια κίνηση, είναι μια υπόσχεση ότι θα είμαι η φωνή της καθημερινότητας, των απλών ανθρώπων, των συμπολιτών μας που θέλουν λύσεις και όχι κομματικές αντιπαραθέσεις. Δεν βρίσκομαι πλέον σε καμία αντιπαράθεση με την ΕΔΕΚ, ούτε με τη νέα ηγεσία, ούτε με κανένα στέλεχος. Αντίθετα, εύχομαι στη Σοφία να καταφέρει τον Δεκέμβριο με την επανεκλογή της να ανάψει ξανά τα φώτα σε ένα κόμμα που πέρασε δύσκολα χρόνια. Με ανοιχτές πόρτες, ανοιχτά μυαλά και ανοιχτό όραμα, μπορεί να διεκδικήσει τον σοσιαλισμό της νέας εποχής στην Κύπρο. Εγώ, όμως, θα συνεχίσω να υπηρετώ εκεί όπου με έταξαν οι πολίτες, στην «Ανθρώπινη Πόλη», με καθαρή συνείδηση, σταθερότητα και σεβασμό προς όλους. Η «Ανθρώπινη Πόλη» ως πολιτική επιλογή Τι αντιπροσωπεύει σήμερα για εσάς η «Ανθρώπινη Πόλη»; Πρόκειται κυρίως για μια δημοτική συνεργασία με στόχο την επίλυση των προβλημάτων της Πάφου ή βλέπετε σε αυτήν μια ευρύτερη πολιτική προοπτική; Για μένα, η «Ανθρώπινη Πόλη» δεν είναι απλώς μια συνεργασία ανθρώπων που θέλουν να λύσουν τα προβλήματα της Πάφου. Είναι κάτι πιο βαθύ, πιο προσωπικό. Είναι μια επιλογή καρδιάς. Μια απόφαση να σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλο, όχι επειδή μας ενώνει κάποια ιδεολογία ή ένα κόμμα, αλλά επειδή μας ενώνει η ίδια η πόλη μας. Η κίνηση αυτή γεννήθηκε από ανθρώπους που αγαπούν τη γειτονιά τους. Από ανθρώπους που δεν περιμένουν ανταλλάγματα, που δεν ζητούν ρόλους ή αξιώματα, αλλά προσφέρονται εθελοντικά γιατί νιώθουν ότι η Πάφος τους αφορά. Αυτή η αγάπη είναι πολιτική πράξη. Είναι μια δήλωση ότι η πόλη μας αξίζει καθαρότητα, ανιδιοτέλεια και αλήθεια. Η «Ανθρώπινη Πόλη» είναι μια επιλογή να μιλάς με προτάσεις και όχι με αντιπαραθέσεις. Να κοιτάς τα προβλήματα κατάματα, χωρίς να ψάχνεις εχθρούς. Να λες «είμαι απέναντι μόνο σε ό,τι πληγώνει τον άνθρωπο και την πόλη μου». Αυτό δεν είναι απλή δημοτική διαχείριση. Είναι μια στάση ζωής. Είναι μια πολιτική κουλτούρα που βάζει τον άνθρωπο στο κέντρο. Στα μεγάλα εθνικά ή ιδεολογικά ζητήματα, ο καθένας μας διατηρεί τις προσωπικές του απόψεις και μπορεί να τις εκφράζει ελεύθερα αρκεί να μην χρησιμοποιεί την Ανθρώπινη Πόλη ως εκφραστή της δικής του άποψης σε αυτά τα θέματα.

3.Ο απολογισμός σας στο Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου Ποια θεωρείτε ότι είναι η σημαντικότερη παρέμβασή σας μέχρι σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου; Και ποιο ζήτημα θεωρείτε ότι παραμένει άλυτο, παρά τις προσπάθειες τις δικές σας;

Η σημαντικότερη παρέμβασή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου δεν είναι ένα μεμονωμένο θέμα ή μια εντυπωσιακή στιγμή. Είναι η σταθερή παρουσία. Το ότι σε 37 συνεδριάσεις από την εκλογή μου στο Δημοτικό συμβούλιο δεν έλειψα ούτε μία φορά. Το ότι σε κάθε συνεδρία, υπάρχει η δική μου φωνή, η δική μου συμβολή, η δική μου προσπάθεια να γίνει η απόφαση λίγο πιο καθαρή, λίγο πιο δίκαιη, λίγο πιο χρήσιμη για τον δημότη. Το ίδιο ισχύει και για τις επιτροπές που συμμετέχω. (Διαχειριστική Επιτροπή-Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού-Επιτροπή Παραλιών-Επιτροπή Κοινωνικής Μέριμνας και σε άλλα δύο συμβούλια) Πάνω από 150 συνεδρίες, χωρίς απουσία. Με ουσιαστική συμμετοχή, με παρεμβάσεις, με δουλειά. Και όλα αυτά ως ένας άνθρωπος μόνος του, χωρίς δημοτική ομάδα πίσω του, χωρίς κομματικό μηχανισμό να στηρίζει ή να πιέζει. Μόνο με τις δικές μου αντοχές και την ευθύνη που νιώθω απέναντι στην πόλη. Αν κάτι με γεμίζει πραγματικά, είναι η εμπιστοσύνη των ανθρώπων της πόλης μας. Το ότι με σταματούν, μου μιλούν, μου ανοίγουν τα προβλήματά τους, γνωστοί και άγνωστοι. Όχι γιατί «πρέπει», αλλά γιατί πιστεύουν ότι θα το ψάξω, ότι θα το δω ανθρώπινα, ότι θα προσπαθήσω. Αυτή η εμπιστοσύνη είναι για μένα η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Τι παραμένει άλυτο Παρά τις προσπάθειες, υπάρχουν δυσκολίες που δεν ξεπερνιούνται εύκολα: - Η αργή κινητικότητα του συστήματος. - Η χρονοτριβή που κουράζει και απογοητεύει. - Η ασάφεια στις προτάσεις, που πολλές φορές κρύβει πίσω της κομματικές ή προσωπικές ατζέντες. - Και πάνω απ’ όλα, το ότι πολλά έργα μένουν ανοιχτά, με αποτέλεσμα να παραμελείται η καθημερινότητα της πόλης, η συντήρηση, η καθαριότητα, η μικρή αλλά ουσιαστική φροντίδα που κάνει μια πόλη να λειτουργεί. Αυτό το τελευταίο είναι για μένα το πιο άλυτο ζήτημα, η ισορροπία ανάμεσα στα μεγάλα έργα και στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων.

4. Η καθημερινότητα των δημοτών .Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, τα τρία σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι κάτοικοι της Πάφου; Τι συγκεκριμένες προτάσεις έχετε καταθέσει ή σκοπεύετε να προωθήσετε για την αντιμετώπισή τους;

Θα αναφερθώ σε τρία έργα που πιστεύω αναβαθμίζουν την Πάφο με την ολοκλήρωσή τους 1. Το Μουσείο Ιστορικής Τεκμηρίωσης Η ολοκλήρωσή του είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα νέο κτίριο. Είναι ένας χώρος όπου η μνήμη της πόλης θα αποκτήσει σπίτι όπου οι ιστορίες των ανθρώπων, των δρόμων, των εποχών θα μπορούν να ακουμπήσουν και να μείνουν. Ένα μουσείο σαν αυτό δίνει στην Πάφο μια αίσθηση συνέχειας σαν να λέει «ξέρω από πού έρχομαι και ξέρω πού θέλω να πάω». Είναι ένας ήρεμος, πολιτισμένος τρόπος να μεγαλώσει η πόλη προς τα μέσα, όχι μόνο προς τα έξω. 2. Το Ανατολικό Γραμμικό Πάρκο Η διαδρομή που ξεκινά από το νέο νοσοκομείο και φτάνει ως το παραλιακό μέτωπο δεν είναι απλώς ένα έργο πρασίνου. Είναι μια νέα ανάσα για την πόλη. Ένας διάδρομος όπου θα μπορείς να περπατήσεις, να τρέξεις, να κάνεις ποδήλατο, να συναντήσεις ανθρώπους, να νιώσεις ότι η Πάφος είναι ενιαία, όχι κομμάτια-κομμάτια. Ένα γραμμικό πάρκο είναι σαν μια πράσινη ραφή που ενώνει γειτονιές, ζωές και καθημερινότητες. Φέρνει φως, κίνηση και μια πιο ανθρώπινη ποιότητα στον αστικό χώρο. 3. Οι κύριες Οδικές Αρτηρίες από το Παφιακόπου ενώνει την Λεωφόρο Ευρώπης μέχρι τους Τάφους των Βασιλέων Η ολοκλήρωση των σχεδιασμών και η υποδομή αυτών των δρόμων είναι κρίσιμη για τη λειτουργικότητα της πόλης. Δεν είναι απλώς δρόμοι είναι οι βασικές φλέβες που θα επιτρέψουν στην Πάφο να αναπνέει καλύτερα, να κινείται πιο ομαλά, να υποδέχεται επισκέπτες και να εξυπηρετεί τους κατοίκους της με ασφάλεια και ταχύτητα. Με σωστό σχεδιασμό, φωτισμό, πεζοδρόμια και κυκλοφοριακή λογική, αυτή η περιοχή μπορεί να γίνει ένα σύγχρονοκομμάτι της πόλης. Το κοινό νήμα που τα ενώνει Κάθε ένα από αυτά τα έργα, το μουσείο, το πάρκο, οι οδικές αρτηρίες, βελτιώνει την Πάφο με διαφορετικό τρόπο: - το πρώτο καλλιεργεί ταυτότητα, - το δεύτερο προσφέρει ποιότητα ζωής, - το τρίτο εξασφαλίζει λειτουργικότητα και ασφάλεια. Μαζί, δημιουργούν μια πόλη πιο όμορφη, πιο ανθρώπινη, πιο σύγχρονη. Μια Πάφο που δεν φοβάται να εξελιχθεί, αλλά δεν ξεχνά και ποια είναι.

5.Πώς αξιολογείτε τη συνεργασία σας με τη δημοτική αρχή; Σε ποια ζητήματα θεωρείτε ότι υπάρχει περιθώριο συνεννόησης και σε ποια πιστεύετε ότι χρειάζεται πιο έντονη κριτική ή διαφορετική προσέγγιση;

Στην πορεία μου στο δημοτικό συμβούλιο έζησα δύο πολύ διαφορετικές μορφές διοίκησης. Στην αρχή χρειάστηκε να αντιμετωπίσω την έντονη προσωπικότητα του εν αργία δημάρχου κ.Φαίδωνα, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο επέβαλλε αποφάσεις. Όσο κι αν διαφωνούσα με τη μεθοδολογία του, του αναγνωρίζω ότι όταν πήγαινες με τεκμηριωμένη άποψη και καθαρή επιχειρηματολογία, μπορούσε να ακούσει και αν το ήθελε, να υλοποιήσει αυτό που του έλεγες. Σήμερα, με τον δημαρχεύοντα κ. Άγγελο Ονησιφόρου, το κλίμα είναι διαφορετικό. Υπάρχει ανοιχτή συζήτηση, πολυφωνία, διάθεση να ακουστούν όλες οι απόψεις. Όμως πολλές φορές αυτή η πολυλογία μάς δυσκολεύει στη σύνθεση και καθυστερεί τη λήψη αποφάσεων. Βλέπουμε θέματα να αναβάλλονται ξανά και ξανά, όχι επειδή δεν υπάρχει βούληση, αλλά επειδή χάνεται ο ρυθμός και η συγκέντρωση και μπαίνουν αμφιβολίες με νομικίστικου περιεχομένου ερωτήματα. Με τους συναδέλφους δημοτικούς συμβούλους η συνεργασία μου είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Διαφωνίες υπάρχουν και είναι υγιείς. Μερικές φορές αφήνουν και μικρές πικρίες, αλλά ποτέ προσωπική αντιπαράθεση. Αντιπαράθεση μόνο στις απόψεις, πάντα με σεβασμό. Το ίδιο και με τους επικεφαλής των τμημάτων του Δήμου και τους υπηρεσιακούς. Η σχέση είναι επαγγελματική, καθαρή, με σεβασμό στη δουλειά τους. Αυτό που χρειάζεται βελτίωση και το λέω με ειλικρίνεια είναι η αποτελεσματικότητα και η παραγωγικότητα όλων μας και του συμβουλίου και των υπηρεσιών. Και για να κλείσω με κάτι πιο ανθρώπινο- πρόσφατα, δύο υπάλληλοι του Δήμου με ρώτησαν χαριτολογώντας ποιος είμαι, γιατί δεν με γνωρίζουν. Τους απάντησα πως μάλλον δεν με ξέρουν επειδή δεν ασχολούμαι με ρουσφέτι. Γελάσαμε όλοι μαζί και γνωριστήκαμε. Ίσως αυτό να είναι και το πιο ουσιαστικό κομμάτι της συνεργασίας, να μπορείς να μιλάς καθαρά, χωρίς εξαρτήσεις, και να χτίζεις σχέσεις που βασίζονται στην αξιοπρέπεια.

6.Το πολιτικό σας μέλλον Η αποχώρηση από ένα κομματικό όργανο, όπως την Κεντρική Επιτροπή της ΕΔΕΚ, δεν είναι μια ασήμαντη πολιτική απόφαση. Ποια είναι τα σχέδιά σας για την επόμενη ημέρα; Θα συνεχίσετε αποκλειστικά με την «Ανθρώπινη Πόλη» ή αφήνετε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας πολιτικής συνεργασίας;

Έχει αρκετά χρόνια που δεν συμμετέχω στην Κεντρική Επιτροπή της ΕΔΕΚ, αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο. Η αποχώρησή μου συνέπεσε με όλη την περίοδο της προηγούμενης ηγεσίας και ήταν μια συνειδητή επιλογή, ακριβώς επειδή δεν ένιωθα ότι μπορούσα να προσφέρω σε ένα περιβάλλον που είχε γίνει τοξικό και δυσλειτουργικό. Εύχομαι στη νέα πρόεδρο, Σοφία, να καταφέρει να οδηγήσει την ΕΔΕΚ σε πραγματική ανάκαμψη, να δώσει νέο όραμα στο κόμμα και να επιλέξει συνεργάτες από τη νέα γενιά, ανθρώπους με καθαρή σκέψη και διάθεση για δουλειά. Θα είμαι υποστηρικτικός σε αυτή την προσπάθεια, γιατί πιστεύω ότι η πολιτική ζωή χρειάζεται υγεία, πολιτικό όραμα, ανανέωση και σοβαρότητα. Η ενεργός επανένταξή μου δεν είναι κάτι που συζητώ αυτή τη στιγμή. Παραμένω προσηλωμένος στην «Ανθρώπινη Πόλη» και στη δουλειά που κάνουμε για την καθημερινότητα των πολιτών. Το πολιτικό μου μέλλον αν και ποτέ δεν επικαλέστηκα ότι είμαι πολιτικός δεν το ορίζει μια κομματική ιδιότητα, αλλά η ανάγκη να είμαι χρήσιμος.

7.Με δεδομένο ότι το Πολυδύναμο Κέντρο «Ζέτας Αιμιλιανίδου» έγινε αντικείμενο δημόσιων αντιπαραθέσεων τις τελευταίες ημέρες και ενώ αποτελεί ένα κρίσιμο κοινωνικό έργο για παιδιά, με ευάλωτες ομάδες και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, ποιες συγκεκριμένες ενέργειες προτίθεται να λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο ώστε να διασφαλίσει την επαρκή φροντίδα, την ομαλή λειτουργία και την εμπιστοσύνη των οικογενειών που το στηρίζουν; Το Πολυδύναμο Κέντρο «Ζέτας Αιμιλιανίδου» είναι ένας χώρος που αγγίζει την καρδιά της κοινωνίας μας. Φροντίζει παιδιά που χρειάζονται στήριξη, αλλά και μεγαλύτερους ανθρώπους που βασίζονται στις υπηρεσίες του. Γι’ αυτό και η λειτουργία του πρέπει να είναι σταθερή, οργανωμένη και ανθρώπινη. Τα προβλήματα που εμφανίστηκαν ,οι ελλείψεις σε προσωπικό, οι αποχωρήσεις, οι δυσκολίες στην οργάνωση και τα παράπονα των γονιών δεν πρέπει να μείνουν στην άκρη. Ακόμα κι αν δεν ισχύουν όλα, οφείλουμε να τα ακούσουμε και να τα εξετάσουμε με σοβαρότητα. Η αύξηση στους μισθούς, η προκήρυξη νέων θέσεων και η αναμενόμενη συμπλήρωση της θέσης εκπαιδευτικής διευθύντριας είναι βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Όμως δεν αρκούν από μόνα τους. Χρειάζεται το Διοικητικό Συμβούλιο να μιλήσει ανοιχτά με τους γονείς, με το προσωπικό του κέντρου και με την διεύθυνση, να ακούσει τις ανησυχίες τους και να δώσει καθαρές, πρακτικές λύσεις. Γιατί στο τέλος της ημέρας, αυτό που μετράει είναι ένα, να νιώθουν οι οικογένειες ότι τα παιδιά τους βρίσκονται σε ένα ασφαλές, ζεστό και καλά οργανωμένο περιβάλλον. Αυτό είναι το χρέος μας και αυτό πρέπει να διασφαλιστεί.

8. Μέσα στα πλαίσια της δημόσιας αλλά και θεσμικής συζήτησης που γίνεται αυτές τις μέρες για την αναθεώρηση του Τοπικού Σχεδίου Πάφου έχετε υποβάλει τις προτάσεις σας στο πολεοδομικό συμβούλιο και πώς αυτές μπορούν να επηρεάσουν τη μελλοντική πολεοδομική και αναπτυξιακή πορεία της πόλης;

Ασφαλώς και με απασχόλησε η μελλοντική πολεοδομική εξέλιξη της πόλης μας και με κοινή πρόταση με τον συνάδελφο Δημοτικό σύμβουλο Ευκλείδη Αμβροσιαδη καταθέσαμε τις απόψεις μας στο πολεοδομικό συμβούλιο μέσω του Δήμου Πάφου για επεξεργασία από τους τεχνοκράτες και ένταξη τους στον σχεδιασμό. Κεντρικά σημεία της εισήγησης: - Ολοκλήρωση βασικού οδικού δικτύου, με ευθύνη του κεντρικού κράτους, ώστε να αρθούν οι σημερινές κυκλοφοριακές και πολεοδομικές στρεβλώσεις. - Δημιουργία οργανωμένου δικτύου δημοτικών χώρων στάθμευσης, με επιστημονικό μοντέλο πρόβλεψης αναγκών σε βάθος 20–50 ετών. - Αποφυγή δημιουργίας νέων οικιστικών ζωνών, για να περιοριστεί η άναρχη επέκταση της πόλης. - Αύξηση συντελεστή δόμησης και δυνατότητα επιπλέον ορόφων, ώστε η ανάπτυξη να γίνει κάθετα και βιώσιμα, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες υποδομές. - Θεσμοθέτηση ενιαίου επιστημονικού μοντέλου πολεοδομικού σχεδιασμού, βασισμένου σε πραγματικά δεδομένα, προβολές πληθυσμού και κυκλοφοριακές μελέτες. Στόχος είναι να διαμορφωθεί ένα σύγχρονο, λειτουργικό και τεκμηριωμένο Τοπικό Σχέδιο, που θα καθοδηγήσει την ανάπτυξη της Πάφου με βάση τα πραγματικά δεδομένακαι όχι συγκυρία.