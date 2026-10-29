Για περισσότερες από έξι ώρες συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας–Λευκωσίας, καθώς το γερανοφόρο όχημα παραμένει ακινητοποιημένο, προκαλώντας σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα και ουρές χιλιομέτρων.
Ατελείωτη ταλαιπωρία στον αυτοκινητόδρομο: Ουρές χιλιομέτρων για πάνω από 6 ώρες – Ακόμη ψάχνουν πώς να μετακινήσουν το γερανοφόρο (φωτο)
Βίντεο και φωτογραφία από χρήστες του Facebook*
Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας–Λευκωσίας, κοντά στη Ριζοελιά – Παραμένει κλειστή η αριστερή λωρίδα, ενώ αναζητείται κατάλληλο όχημα για την απομάκρυνση του γερανοφόρου
Το όχημα έχει ακινητοποιηθεί σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς, στην κατεύθυνση προς Λευκωσία, με αποτέλεσμα η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας να παραμένει κλειστή.
Η απομάκρυνση του γερανοφόρου δεν έχει καταστεί μέχρι στιγμής δυνατή, καθώς αναζητείται κατάλληλο όχημα για τη μετακίνησή του.
Όπως φαίνεται και σε φωτογραφία που δημοσιεύεται στα ΜΚΔ, η κατάσταση στον αυτοκινητόδρομο παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, με τα οχήματα να σχηματίζουν μεγάλες ουρές και τους οδηγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με πολύωρες καθυστερήσεις.
Υπενθυμίζεται ότι η Αστυνομία είχε εκδώσει νωρίτερα ανακοίνωση, προτρέποντας τους οδηγούς που κατευθύνονται από τη Λάρνακα προς τη Λευκωσία να χρησιμοποιούν εναλλακτικά και τον παλαιό δρόμο, λόγω της αυξημένης τροχαίας κίνησης. Η ανακοίνωση αυτή συνεχίζει να βρίσκεται σε ισχύ.
Παράλληλα, συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς, καθώς και σε όσους διακινούνται στο ευρύτερο οδικό δίκτυο.
Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το σχέδιο «ΝΕΣΤΩΡ», το οποίο είχε παρουσιάσει τον περασμένο Ιούλιο το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με στόχο την αποφυγή πολύωρων διακοπών της κυκλοφορίας στους αυτοκινητοδρόμους. Όπως είχε γράψει ο «Πολίτης», το σχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, την άμεση διάθεση εξειδικευμένου εξοπλισμού για απομάκρυνση βαρέων οχημάτων, μέσω συνεργασίας με ιδιωτικές εταιρείες. Παραμένει, ωστόσο, άγνωστο κατά πόσον έχει τεθεί σε εφαρμογή, με τη σημερινή ταλαιπωρία να επαναφέρει τα ερωτήματα για την ετοιμότητα των αρμόδιων υπηρεσιών.
*το βίντεο είναι από χρήστη του Facebook που λήφθηκε το μεσημέρι, πριν ακόμη σχηματιστούν ουρές οχημάτων.
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