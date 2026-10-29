Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης ανέφερε πως από ενημέρωση που είχε από το Τμήμα Αδειοδότησης του ΕΟΑ Πάφου φέρεται οτι η συγκεκριμένη οικοδομή από τον 6ο όροφο της οποίας κατέπεσε σιδεροκατασκευή και συγκεκριμένα πέργολα με αποτέλεσμα να καταπλακώσει όχημα και να επηρεαστεί και δεύτερο αυτοκίνητο είχε τις σχετικές άδειες.
Πάφος: Από τον 6ο όροφο έπεσε η πέργολα που καταπλάκωσε αυτοκίνητo - Είχε άδεια η πολυκατοικία, έρευνα για τις συνθήκες αποκόλλησης
Πολεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής διέθετε, σύμφωνα με την ενημέρωση του ΕΟΑ Πάφου, η πολυκατοικία στη λεωφόρο Γρίβα Διγενή – Σε εξέλιξη η διερεύνηση των συνθηκών αποκόλλησης της σιδεροκατασκευής
Ο κ. Πιττοκοπίτης ανέφερε πως η συγκεκριμένη οικοδομή είχε και Πολεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής. Αυτή την στιγμή είπε διερευνούμε κάτω από ποιες συνθήκες έγινε η αποκόλληση της πέργολας από το συγκεκριμένο σημείο με αποτέλεσμα την καταπλάκωση των δύο οχημάτων.
Η διερεύνιση του περιστατικού συνέχισε ο κ. Πιττοκοπίτης θα συνεχιστεί και αύριο. Υπενθυμίζεται πως η έντονη βροχόπτωση και οι ισχυροί άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα την πτώση σιδηροκατασκευής πέργολας από πολυκατοικία στη λεωφόρο Γρίβα Διγενή, με αποτέλεσμα να καταπλακωθεί ένα όχημα και ακολούθως δεύτερο που ήταν σταθμευμένο πίσω από το πρώτο.
Σύμφωνα με τον Δημαρχεύων Πάφου Άγγελο Ονησιφόρου, τα οχήματα ήταν σταθμευμένα, χωρίς επιβαίνοντες εκείνη την ώρα. «Το περιστατικό αυτό υπενθυμίζει πόσο επικίνδυνα μπορούν να γίνουν τα καιρικά φαινόμενα, αλλά και πόσο σημαντικό είναι να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των πολιτών», κατέληξε ο κ. Ονησιφόρου.
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