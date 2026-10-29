Πάφος: Από τον 6ο όροφο έπεσε η πέργολα που καταπλάκωσε αυτοκίνητo - Είχε άδεια η πολυκατοικία, έρευνα για τις συνθήκες αποκόλλησης

Ο κ. Πιττοκοπίτης ανέφερε πως η συγκεκριμένη οικοδομή είχε και Πολεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής. Αυτή την στιγμή είπε διερευνούμε κάτω από ποιες συνθήκες έγινε η αποκόλληση της πέργολας από το συγκεκριμένο σημείο με αποτέλεσμα την καταπλάκωση των δύο οχημάτων.

Η διερεύνιση του περιστατικού συνέχισε ο κ. Πιττοκοπίτης θα συνεχιστεί και αύριο. Υπενθυμίζεται πως η έντονη βροχόπτωση και οι ισχυροί άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα την πτώση σιδηροκατασκευής πέργολας από πολυκατοικία στη λεωφόρο Γρίβα Διγενή, με αποτέλεσμα να καταπλακωθεί ένα όχημα και ακολούθως δεύτερο που ήταν σταθμευμένο πίσω από το πρώτο.

Σύμφωνα με τον Δημαρχεύων Πάφου Άγγελο Ονησιφόρου, τα οχήματα ήταν σταθμευμένα, χωρίς επιβαίνοντες εκείνη την ώρα. «Το περιστατικό αυτό υπενθυμίζει πόσο επικίνδυνα μπορούν να γίνουν τα καιρικά φαινόμενα, αλλά και πόσο σημαντικό είναι να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των πολιτών», κατέληξε ο κ. Ονησιφόρου.