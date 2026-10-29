Διευκρινίσεις Υπουργείου για το σοβαρό έγκλημα: «Η αύξηση δεν σημαίνει αύξηση της εγκληματικότητας»

Σύμφωνα με το Υπουργείο, το δημοσίευμα αναφέρεται σε 27% αύξηση στο σοβαρό έγκλημα και είναι μεν ορθό αλλά αυτό δεν σημαίνει αύξηση της εγκλήματικότητας αλλά αύξηση των υποθέσεων εγκλημάτων που από αθέατα αποκαλύπτονται και οδηγούνται στην δικαιοσύνη.

"Τα συγκεντρωτικά στοιχεία της Αστυνομίας καταγράφουν μείωση των υποθέσεων σοβαρού εγκλήματος κατά 2,5% το πρώτο εξάμηνο του 2026 και οριακή μείωση κατά 0,3% το εννιάμηνο, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες περιόδους του 2025. Η κατεύθυνση προς την Αστυνομία είναι να μην περιμένει το έγκλημα να φτάσει κοντά της μέσω καταγγελίας, αλλά να το αναζητεί, να το εντοπίζει και να το αποκαλύπτει" αναφέρει το Υπουργείο.

Προσθέτει ότι, η αυξημένη αστυνομική παρουσία και η εντατικοποίηση των ελέγχων, των εκστρατειών και των στοχευμένων επιχειρήσεων συμβάλλουν στην αποκάλυψη υποθέσεων και στις συλλήψεις που ακολουθούν. Η ενισχυμένη αυτή δράση, με την αξιοποίηση πληροφοριών και τη συστηματική έρευνα, φέρνει στο φως εγκληματικές δραστηριότητες που παρέμεναν αθέατες. Το γεγονός ότι αποκαλύπτονται και καταγράφονται σήμερα δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν προηγουμένως".

Όπως αναφέρει το Υπουργείο, "οι καταχωρημένες υποθέσεις περιλαμβάνουν τόσο καταγγελίες πολιτών όσο και υποθέσεις που αποκαλύπτει η ίδια η Αστυνομία. Γι’ αυτό, η αύξησή τους σε επιμέρους κατηγορίες ή περιόδους δεν σημαίνει αυτομάτως αντίστοιχη αύξηση της εγκληματικότητας. Σημασία έχει και πώς προέκυψαν, πόσες εντοπίστηκαν μέσα από την αστυνομική δράση και πόσες εξιχνιάστηκαν. Αντίστοιχα, οι συλλήψεις αξιολογούνται και σε συνάρτηση με την ένταση των επιχειρήσεων και των ελέγχων".

Καταληκτικά το Υπουργείο αναφέρει ότι, ο κύριος στόχος είναι η καταπολέμηση του εγκλήματος με κάθε τρόπο και όσο το δυνατό περισσότερες υποθέσεις στο δικαστήριο και καταδίκη των ενόχων.