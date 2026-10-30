Στασιμότητα στο Τεχνολογικό Πάρκο Πεντακώμου: Το ΕΒΕΛ ζητά εξηγήσεις από την κυβέρνηση

Σε ανακοίνωσή του, το Επιμελητήριο εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια και την αυξανόμενη ανησυχία του για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην προώθηση ενός έργου το οποίο χαρακτηρίζει στρατηγικής σημασίας, τόσο για τη Λεμεσό όσο και για το σύνολο της κυπριακής οικονομίας.

Όπως επισημαίνει, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας εξεύρεσης στρατηγικού επενδυτή έληξε στις 28 Ιανουαρίου 2026. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει επίσημη και ολοκληρωμένη ενημέρωση για τα αποτελέσματα της διαδικασίας, ούτε για τα επόμενα βήματα που προγραμματίζονται.

Το ΕΒΕΛ αναφέρει ότι έχει απευθυνθεί επανειλημμένα στο αρμόδιο Υπουργείο, ζητώντας διευκρινίσεις για την πορεία του έργου, χωρίς όμως να έχει λάβει σαφείς απαντήσεις.

«Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί», τονίζει το Επιμελητήριο, σημειώνοντας ότι η απουσία ενημέρωσης και συγκεκριμένου σχεδιασμού δημιουργεί εύλογα ερωτήματα ως προς τη βούληση και την αποφασιστικότητα για την προώθηση του έργου.

Τρία κρίσιμα ερωτήματα προς το Υπουργείο

Μέσα από την ανακοίνωσή του, το ΕΒΕΛ θέτει τρία βασικά ζητήματα για τα οποία ζητά δημόσια τοποθέτηση από το αρμόδιο Υπουργείο.

Το πρώτο αφορά το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία εξεύρεσης στρατηγικού επενδυτή, τα αποτελέσματα της πρόσκλησης που ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο και τους λόγους για τους οποίους δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα επίσημη ενημέρωση.

Το δεύτερο σχετίζεται με το κατά πόσο έχουν εντοπιστεί εμπόδια ή αδυναμίες στην προσπάθεια προσέλκυσης επενδυτών και ποιες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει η κυβέρνηση για την αντιμετώπισή τους.

Το τρίτο αφορά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. Το Επιμελητήριο ζητά συγκεκριμένες και δεσμευτικές ημερομηνίες για την ολοκλήρωση των διαδικασιών και τη μετάβαση στην επιχειρησιακή φάση.

Στρατηγικό έργο για την οικονομία

Το ΕΒΕΛ υπογραμμίζει ότι η υλοποίηση του Τεχνολογικού Πάρκου αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω της δυναμικής που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια η Λεμεσός στους τομείς της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το Επιμελητήριο, η συνεισφορά του τομέα της τεχνολογίας και της καινοτομίας στην κυπριακή οικονομία υπερβαίνει το 16% του ΑΕΠ, ενώ η Λεμεσός συγκαταλέγεται στις δέκα κορυφαίες ευρωπαϊκές πόλεις για νεοφυείς επιχειρήσεις, βάσει του δείκτη StartupBlink Global Startup Ecosystem Index 2026.

Όπως επισημαίνεται, η πόλη εξελίσσεται σε σημαντικό περιφερειακό κέντρο τεχνολογικής ανάπτυξης, προσελκύοντας διεθνείς εταιρείες, νεοφυείς επιχειρήσεις και επενδύσεις στους τομείς των ψηφιακών υπηρεσιών και των καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών.

Υπό αυτά τα δεδομένα, το Επιμελητήριο θεωρεί ότι η ανάπτυξη του Τεχνολογικού Πάρκου θα μπορούσε να συμβάλει ουσιαστικά στη σύνδεση της επιχειρηματικότητας με την έρευνα και την καινοτομία, στην προσέλκυση νέων επενδύσεων και στη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.

«Τέλος στις γενικές διαβεβαιώσεις»

Το ΕΒΕΛ ξεκαθαρίζει ότι δεν αρκείται πλέον σε γενικές τοποθετήσεις για τη σημασία του έργου, αλλά ζητά συγκεκριμένες αποφάσεις και δεσμεύσεις που θα επιτρέψουν την προώθησή του.

«Η περίοδος των γενικών διαβεβαιώσεων και των αόριστων αναφορών έχει πλέον εξαντληθεί», αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι αυτό που απαιτείται είναι πολιτική βούληση, θεσμική υπευθυνότητα και συγκεκριμένες πράξεις.

Καταλήγοντας, το Επιμελητήριο καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει σε άμεση και επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση του έργου, να απαντήσει στα ερωτήματα που έχουν τεθεί και να παρουσιάσει ένα σαφές, δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Η παρέμβαση του ΕΒΕΛ επαναφέρει στο προσκήνιο την εκκρεμότητα του Τεχνολογικού Πάρκου Πεντακώμου, με το βασικό ερώτημα να παραμένει κατά πόσο η διαδικασία προσέλκυσης στρατηγικού επενδυτή μπορεί να οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα και πότε θα υπάρξουν ουσιαστικές εξελίξεις για την έναρξη υλοποίησης του έργου.